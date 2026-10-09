БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кола се вряза в двора на къща в Банкя: Живеещите в имота искат мерки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кола се вряза в двора на къща в Банкя. Оказа се, че водачът е жена, качила се да шофира след употреба на алкохол. Според живеещото в имота семейство обаче случаят не е единичен – през последните години неведнъж на отсечката пред дома им са се случвали подобни инциденти.

Жената е пътувала от София в посока Банкя. Инцидентът е станал вчера в ранните часове на деня, когато тя губи контрол над автомобила и се врязва в оградата на къща. Колата пада директно в двора. От СДВР потвърдиха за инцидента и съобщиха, че 49-годишната жена е карала с 1,54 промила алкохол в кръвта.

Валери Инджов, потърпевш: "Вчера вечерта се прибрахме и си легнахме. Бяхме заспиващи, когато се чу трясък, удар. Станахме да видим какво се случва. Първоначално, в тъмното, не можехме много добре да осъзнаем какво се е случило. Видях, че оградата е паднала. Погледнах надолу към двора и видях, че има нещо – оказа се, че е кола. Впоследствие видях и жената, която излезе от автомобила. За щастие, беше адекватна и здрава, без никакви поражения. Каскадата, която е направила, е била страхотна."

Инджов заяви, че на мястото са ставали много подобни случаи и неведнъж е подавал жалби и молби за ограничаване на скоростта в района.

Валери Инджов, потърпевш: "Многократно съм подавал жалби и молби към нашата община да се предприемат действия за ограничаване на скоростта по някакъв физически начин – с полицаи или с камери. Защото ние, като народ, явно не разбираме, че трябва да спазваме правилата и да караме нормално."

От Столичния район „Банкя“ заявиха, че още през 2023 г., а след това и през 2024 г., са изпращали писма до Столичната община с искане за обезопасяване на участъка. Впоследствие са поставени изкуствени неравности, но според районната администрация те не са достатъчни. Затова отново ще поставят въпроса пред Комисията по транспорта на Столичната община с цел да бъдат намерени по-ефективни решения за този участък.

От Столичната община също излязоха с позиция. Оттам заявиха, че ще извършат проверка на място и ще изискат от „Пътна полиция“ данни за пътнотранспортните произшествия в участъка. Въз основа на резултатите от проверката, при необходимост, ще бъдат предприети мерки в съответствие с действащото законодателство.

Вижте повече в репортажа на Цветелина Чафадарова

#взривена кола #шофиране след употреба на алкохол #банкя

Последвайте ни

ТОП 24

Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще представи етапите и сроковете за изпълнение
1
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще...
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
2
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
3
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през...
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
4
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза...
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо Владигеров“ вече са изпълнени (СНИМКИ)
5
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо...
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
6
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
4
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
5
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Регионални

След ударите по търговски кораби в Черно море: Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол
След ударите по търговски кораби в Черно море: Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол
Няма замърсяване на водата по българското крайбрежие след инцидента с дронове в Черно море, съобщиха от Басейнова дирекция „Черноморски район“ Няма замърсяване на водата по българското крайбрежие след инцидента с дронове в Черно море, съобщиха от Басейнова дирекция „Черноморски район“
Чете се за: 00:52 мин.
Акция срещу фентанила в Пловдив: Полицията задържа трима души в „Столипиново“ Акция срещу фентанила в Пловдив: Полицията задържа трима души в „Столипиново“
Чете се за: 00:40 мин.
Окръжният съд гледа делото срещу бившия шеф на ВиК – Бургас Окръжният съд гледа делото срещу бившия шеф на ВиК – Бургас
Чете се за: 01:12 мин.
Спряха сделка за 9 кг марихуана в София, четирима са задържани Спряха сделка за 9 кг марихуана в София, четирима са задържани
Чете се за: 02:10 мин.
Над 204 тона храни и стоки от трети държави е спряла БАБХ през септември Над 204 тона храни и стоки от трети държави е спряла БАБХ през септември
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

След ударите по търговски кораби в Черно море: Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол
След ударите по търговски кораби в Черно море: Няма замърсяване на...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Днес е последният ден за назначаване на членове на ЦИК за изборите на 25 октомври Днес е последният ден за назначаване на членове на ЦИК за изборите на 25 октомври
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Парламентарен контрол: Седем министри ще отговарят на въпроси Парламентарен контрол: Седем министри ще отговарят на въпроси
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Акция срещу фентанила в Пловдив: Полицията задържа трима души в „Столипиново“ Акция срещу фентанила в Пловдив: Полицията задържа трима души в „Столипиново“
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Окръжният съд гледа делото срещу бившия шеф на ВиК – Бургас
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Нови преговори САЩ – Украйна: Украинска делегация е в Маями
Чете се за: 01:12 мин.
По света
„Ейбрахам Линкълн“ отново у дома: Самолетоносачът се...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ