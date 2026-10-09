Продължава събарянето на незаконни постройки в "Столипиново". Трима души са задържани в пловдивския квартал за разпространение на фентанил. Това съобщи за БНТ директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов. Той заяви, че през последните години „Столипиново“ се превръща от депо за разпространение на кокаин в основна точка за пласиране на фентанил.

Властите започват премахването на незаконните постройки в квартала като част от борбата срещу разпространението на дрогата. Те често се използват като прикритие от дилърите и затрудняват достъпа на полицията до тях.