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Продължава събарянето на незаконни постройки в "Столипиново"

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Снимка: Архив/БГНЕС
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Продължава събарянето на незаконни постройки в "Столипиново". Трима души са задържани в пловдивския квартал за разпространение на фентанил. Това съобщи за БНТ директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов. Той заяви, че през последните години „Столипиново“ се превръща от депо за разпространение на кокаин в основна точка за пласиране на фентанил.

Властите започват премахването на незаконните постройки в квартала като част от борбата срещу разпространението на дрогата. Те често се използват като прикритие от дилърите и затрудняват достъпа на полицията до тях.

#фентанил #столипиново #Пловдив

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