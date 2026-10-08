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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Ива Михайлова: Тимчо Муцунски излъга, че имам пълната възможност да се лекувам в Северна Македония

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Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски по време на посещението си в София излъга българското общество и медиите, че имам пълната възможност да се лекувам в Северна Македония вследствие на катастрофата от преди една година, в която аз съм жертва и съм блъсната в моята лента. А към момента и обвинена без причина и без нито едно доказателство. Това заявява във видео във фейсбук профила си Ива Михайлова.

БНТ първа повдигна темата с пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство, което до момента не можеше да напуска родния си град за лечение заради съдебна забрана.

Ива припомня, че е предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от петима лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че има спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония.

Ива Михайлова: "Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Също е споменато във всеки един документ, в който аз съм предоставила в съда."

Ива Михайлова допълва още, че специалистите в Скопие са ѝ препоръчали рехабилитация, която е в съседния град Щип.

Ива Михайлова: "А прокуратурата даже не ми позволява да напусна Кочани срещу гаранция от над 80 000 евро, така че наистина не разбирам господин Муцунски за какво пълноценно лечение говореше днес."

Михайлова поставя и някои въпроси, сред които и кой е човекът, който е пристигнал на местопроизшествието няколко минути след катастрофата, настоял е свидетелите да изтрият всички снимки, които са направили от катастрофата и показват нейната невинност, след което полицията и техниците са направиха скицата на случилото се по негово желание.

По-рано днес стана ясно, че Република Северна Македония е дала съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова.

Външният министър на Северна Македония коментира в София, че съдебният и здравният казус - трябва да се разглеждат по отделно. Според Муцунски между правителствата на България и Северна Македония съществува недоверие, което трябва да бъде преодоляно.

Тимчо Муцунски, министър на външните работи: „На предишни двустранни срещи този въпрос беше поставен от представители на българското правителство - ние предложихме представители на здравните власти от вашата страна, да посетят нашата страна, и да се уверят, че на обвиняемото лице се предоставя адекватно медицинско лечение. Ние разглеждаме това като жест на добра воля. Това не е наше задължение, но ще го кажа открито и много директно. Заради липсата на доверие, която съществува между правителствата, трябва отнякъде да започнем да изграждаме доверие.“

#възможности за лечение #случаят с Ива Михайлова #Тимчо Муцунски #лъжа #обвинения

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