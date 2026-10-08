Български лекари ще прегледат Ива Михайлова, македонският външен министър: Разглеждаме това като жест на добра воля

Северна Македония даде официално съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова - момичето, обвиняемо по дело за катастрофа, за която БНТ първа повдигна темата. Новината бе съобщена в декларация от „Прогресивна България". Ива Михайлова е с двойно гражданство, но неколкократно й беше отказано да се лекува извън Северна Македония. Казусът предизвика сериозен международен отзвук.

Година след катастрофата и 8 отказани молби за лечение извън Северна Македония, български лекари ще могат да прегледат Ива Михайлова, новината дойде от Народното събрание.

Иван Голомеев, депутат от „Прогресивна България“: „С официална нота Северна Македония даде съгласие български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива. Това е потвърдено в информацията на нашето посолство от 6 октомври - предстои да бъдат определени българските специалисти и да се организира съвместния преглед.“

Външният ни министър подчерта, че случаят е изцяло хуманитарен, а възможността и български лекари да се включат в оценката на здравословното състояние на Ива, определи като важна стъпка.

Велислава Петрова, министър на външните работи: „Случаят, в който ние на всякакви нива сме поставяли важността от това да бъде разрешен възможно най-скоро, така че да бъде гарантирано здравето на Ива и в този контекст получената по дипломатически канал информация от страна на Република Северна Македония за готовността да се случи този медицински консилиум, в който и български лекари да бъдат включени е важна стъпка и се надявам това да може да бъде изпълнено съвсем скоро.“

Външният министър на Северна Македония коментира в София, че съдебният и здравният казус - трябва да се разглеждат по отделно. Според Муцунски между правителствата на България и Северна Македония съществува недоверие, което трябва да бъде преодоляно.

Тимчо Муцунски, министър на външните работи: „На предишни двустранни срещи този въпрос беше поставен от представители на българското правителство - ние предложихме представители на здравните власти от вашата страна, да посетят нашата страна, и да се уверят, че на обвиняемото лице се предоставя адекватно медицинско лечение. Ние разглеждаме това като жест на добра воля. Това не е наше задължение, но ще го кажа открито и много директно. Заради липсата на доверие, която съществува между правителствата, трябва отнякъде да започнем да изграждаме доверие.“

Относно кандидатурата за членство в Европейския съюз на Република Северна Македония, България няма допълнителни очаквания, освен вече поетите ангажиментите стана ясно от думите на външният министър Велислава Петрова.