"Прогресивна България" излезе с декларация в защита на Ива Михайлова

От "Прогресивна България" излязоха с декларация в защита на Ива Михайлова. За случая с момичето с българско гражданство ви разказахме първо по БНТ, а на 7 октомври се навърши 1 година от катастрофата край Кочани. Управляващите настояват всяка дискриминация по случая да бъде изключена. И настояват Ива да може да се лекува в Бъглария.

От парламентарната трибуна Иван Голомеев се обърна към останалите депутати с призив да се обединят и случаят да не остане на партийно ниво. От "Прогресивна България" настояват още всяко доказателство, свързано с катастрофата, да бъде добре проверено. Следващото заседание по делото срещу Ива е насрочено за 9 ноември.