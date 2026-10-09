Окръжният съд гледа делото срещу бившия шеф на ВиК - Бургас

Окръжният съд в Бургас ще гледа днес мярката за неотклонение на бившия директор на ВиК - Бургас, Цветан Мирчев. В момента той е под домашен арест заради обвинение за участие в организирана престъпна група.

Мярката беше наложена в началото на август. Сега прокуратурата иска от съда Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста, тъй като са събрани доказателства, че е оказвал влияние върху свидетел по делото за аферата във ВиК - Бургас.

Престъпната схема за търговия с влияние беше разкрита след няколко акции на ГДБОП през лятото. Четирима души са обвиняеми. Според разследващите престъпната група е действала чрез манипулиране на водомерите в хотели по Южното Черноморие, които са отчитал и по-малко потребена вода, а разликата е била събирана от престъпната група.