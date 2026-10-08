Срещи на украински преговарящи с емисари на Тръмп в петък и събота в САЩ

Украински преговарящи ще се срещнат с емисари на Доналд Тръмп в петък и събота в Съединените щати.

Това съобщи украинският лидер Володимир Зеленски. Той изрази надежда в разговорите да се включат и европейските партньори на Киев.

По повод украински удар срещу обект на руската технологична компания "Яндекс", Зеленски отбеляза, че това е огледален отговор на руските нападения срещу украински центрове за данни.

От „Яндекс“ казаха, че все още не може да се определи дали оборудването в център за данни, поразен от украински дрон, подлежи на възстановяване.

По-рано компанията обяви, че атаката срещу центъра в Сасово - един от петте им големи центрове за данни, е предизвикала пожар и е наложила спиране на работата на обекта, в който се помещават десетки хиляди сървъри.