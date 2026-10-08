Задържаха двама латвийци на Острова за проникване във военновъздушна база в Кембриджшър

Британската полиция задържа двама латвийци за проникване във военновъздушна база в Кембриджшър. Сигналът за тревога е бил подаден снощи от патрул на военна полиция край базата Молсуърт след като бил открит изоставен автомобил.

Последвалата проверка установила проникване през оградата. Нарушителите са на 36 и 32 години, те са били задържани в периметъра на военния обект.

Засега властите не виждат връзка с разкрития терористичен заговор срещу авиобаза Феърфорд от миналата седмица. От две години в базата Молсуърт САЩ изграждат център на американското военно разузнаване в Европа и Африка на стойност половин милиард долара.

В обекта се намира и разузнавателен хъб на НАТО.