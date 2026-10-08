Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица

Чувствително понижение на дневните температури, предстои през новата седмица. Ще има много валежи, на места интензивни и значителни по количество. Преди това обаче, ще остане по-топло обичайното за това време от годината.



Утре максималните температури ще бъдат в интервала от 25° до 30°, по Черноморието между 22° и 26°. Над по-голямата част от страната ще се задържи слънчево, но в следобедните часове в западните райони е възможно да превали.



Ще духа слаб до умерен северозападен, в Югоизточна България - все още югозападен вятър.



На морския бряг вятърът ще бъде слаб, също от югозапад, но вълнението на морето ще остане 2-3 бала с височина на вълните до около метър. Температурата на водата е 19°-20°.



Много добри условия за туризъм в планините - умерен северозападен вятър и предимно слънчево време с изолирани следобедни превалявания от слаб дъжд.



Mаксималните температури в курортите ни ще бъдат от 16°- 17° на Алеко и Мальовица,,, до 20° на Боровец и Пампорово.



По-високи от климатичните норми ще се задържат температурите и навсякъде на Балканите.



Хладно за сезона ще се задържи в Испания, Франция и части от Германия – областите в синьо на картата.

Ще вали в много райони от Европа. Значителни количества се очакват в Северна Франция, Германия, Полша, в южните части от Скандинавския полуостров, както и в Италия.



Валежи, на места интензивни и с гръмотевична дейност, ще има и в западните райони от Балканите.



У нас, в събота ще остане топло за сезона, с много слънчеви часове и слаби превалявания от дъжд, главно в западната половина от страната.



В неделя ще запонче постепенно понижение на температурите, по-съществено в Западна България, където отново ще има повече облаци и валежи. В понеделник ще бъде много ветровито, захлаждането ще продължи, а валежи ще има в почти цялата страна.



Ще вали и във вторник, на места интензивно. Със силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух и максималните температури съществено ще се понижат.