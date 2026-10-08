БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от...
Чете се за: 04:00 мин.
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с...
Чете се за: 05:12 мин.
Сирия поиска независимо разследване на потъването на...
Чете се за: 01:50 мин.
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:45 мин.
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:37 мин.
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива...
Чете се за: 02:22 мин.
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и...
Чете се за: 03:15 мин.
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Чувствително понижение на дневните температури, предстои през новата седмица. Ще има много валежи, на места интензивни и значителни по количество. Преди това обаче, ще остане по-топло обичайното за това време от годината.

Утре максималните температури ще бъдат в интервала от 25° до 30°, по Черноморието между 22° и 26°. Над по-голямата част от страната ще се задържи слънчево, но в следобедните часове в западните райони е възможно да превали.

Ще духа слаб до умерен северозападен, в Югоизточна България - все още югозападен вятър.

На морския бряг вятърът ще бъде слаб, също от югозапад, но вълнението на морето ще остане 2-3 бала с височина на вълните до около метър. Температурата на водата е 19°-20°.

Много добри условия за туризъм в планините - умерен северозападен вятър и предимно слънчево време с изолирани следобедни превалявания от слаб дъжд.

Mаксималните температури в курортите ни ще бъдат от 16°- 17° на Алеко и Мальовица,,, до 20° на Боровец и Пампорово.

По-високи от климатичните норми ще се задържат температурите и навсякъде на Балканите.

Хладно за сезона ще се задържи в Испания, Франция и части от Германия – областите в синьо на картата.

Ще вали в много райони от Европа. Значителни количества се очакват в Северна Франция, Германия, Полша, в южните части от Скандинавския полуостров, както и в Италия.

Валежи, на места интензивни и с гръмотевична дейност, ще има и в западните райони от Балканите.

У нас, в събота ще остане топло за сезона, с много слънчеви часове и слаби превалявания от дъжд, главно в западната половина от страната.

В неделя ще запонче постепенно понижение на температурите, по-съществено в Западна България, където отново ще има повече облаци и валежи. В понеделник ще бъде много ветровито, захлаждането ще продължи, а валежи ще има в почти цялата страна.

Ще вали и във вторник, на места интензивно. Със силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух и максималните температури съществено ще се понижат.

#очаквано захлаждане #Прогноза за времето, #Черноморие #планини #топло #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще представи етапите и сроковете за изпълнение
1
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще...
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
2
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
3
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо Владигеров“ вече са изпълнени (СНИМКИ)
4
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо...
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа
5
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова,...
България подписва обща декларация към ЕК за промяна в регламентите, свързани с еко изисквания за горивата
6
България подписва обща декларация към ЕК за промяна в регламентите,...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Времето

До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
Слънчев и топъл четвъртък Слънчев и топъл четвъртък
Чете се за: 02:25 мин.
След топлото време, от неделя предстои съществено захлаждане След топлото време, от неделя предстои съществено захлаждане
Чете се за: 02:47 мин.
Слънчево в следобедните часове Слънчево в следобедните часове
Чете се за: 01:57 мин.
Затоплянето продължава – очакват ни температури между 23° и 28° Затоплянето продължава – очакват ни температури между 23° и 28°
10239
Чете се за: 02:10 мин.
Слънчево до петък, през уикенда ни очакват захлаждане и валежи Слънчево до петък, през уикенда ни очакват захлаждане и валежи
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Ива Михайлова: Тимчо Муцунски излъга, че имам пълната възможност да се лекувам в Северна Македония
Ива Михайлова: Тимчо Муцунски излъга, че имам пълната възможност да...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Български лекари ще прегледат Ива Михайлова, македонският външен министър: Разглеждаме това като жест на добра воля Български лекари ще прегледат Ива Михайлова, македонският външен министър: Разглеждаме това като жест на добра воля
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Илияна Йотова за КСНС: За първи път в български документ има три конкретни неща за войната в Украйна и последствията от нея Илияна Йотова за КСНС: За първи път в български документ има три конкретни неща за войната в Украйна и последствията от нея
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 03:25 мин.
По света
СЕМ със становище за реч на омразата в предизборната кампания за...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
При демонстрациите на машинното гласуване в София: Хора решиха, че...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Горивата може да поскъпнат значително от 2028 г. заради нови...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ