При демонстрациите на машинното гласуване в София: Хора решиха, че изборите започнаха

Всяка четвърта машина за гласуване се нуждае от пълен ремонт. В същото време вече над 2100 от тези устройства са с подменени батерии, принтери и други части. На този фон - куриоз на първата демонстрация на машините в метрото. Част от хората решиха, че изборите вече са започнали, други пък за пръв път пипаха устройствата.

Кристиян, гласоподавател: "По-лесно е, супер е. Хареса ми."

Досега Кристиян е гласувал, но само на хартия. Той знае, че след 17 дни има избори и вече е чул, че машинното гласуване е задължително в секциите с над 300 души.

Кристиян, гласоподавател: "Готов съм." Обучител: "Когато се принтира бюлетината можете да я вземете." Кристиян, гласоподавател: "Никога не съм гласувал така и не знаех как се прави. Но е доста лесно и за всички ще е лесно."

Борислава е навършила 18 г. преди няколко месеца и казва, че ще гласува след малко повече от две седмици.

Борислава, гласоподавател: "Лесно ми се видя и смятам, че всеки може да го направи."

Не толкова гладко премина демонстрацията при Марио, който споделя, че поне 10 пъти досега е гласувал.

Марио, гласоподавател: "Не дава разписката, машината зацепи." БНТ: "Сега, ако сме в реална ситуация, ще имате ли търпение да изчакате?" Марио, гласоподавател: "Да, винаги трябва да имаш търпение да изчакаш, защото иначе ще затрудним комисията." БНТ: "Вече стана." Марио, гласоподавател: "Да, така, сега си я взимаме, прегъваме навътре. След което вадим картата и я даваме на служителя. А това нещо го пускаме в кутията."

Наложи се да се дават и допълнителни разяснения от страна на ЦИК на въпроси на граждани, които, като са видели машината насред метростанцията, са решили, че изборите вече са започнали, както и че имената в демо версията на машинната бюлетина са измислени.

Стоянка Балова, говорител: "Това идва от факта, че не са гласували на предходни избори или не следят ситуацията, но смятам, че сега биха го направили като видяха, че е достъпно и лесно. Това, което е добре да знаят, че когато машината изкара контролна разписка, трябва да чуят звука, който излиза от машината и тогава тя е готова да се вземе."

По план върви ремонтът и диагностиката на всички 12 800 машини, те трябва да са готови следващата седмица.