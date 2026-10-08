Нова избирателна система в Италия: Джорджа Мелони надделя над опозицията

Ключов успех за правителството на Джорджа Мелони - от днес Италия ще има нова избирателна система, след като предложен от нейната управляваща коалиция законопроект за промени в изборния закон беше окончателно одобрен в парламента. Решението предизвика протести сред опозицията, която обвини Мелони, че нейната крайнодясна коалиция се опитва да си гарантира чрез измама победа на вота догодина.

С викове "измама" и "кражба на гласове" италианската опозиция се противопостави на новия изборен закон. Но с 227 гласа "за" и 164 "против" реформата, приемана и като своеобразен вот на доверие за кабинета "Мелони", беше приета.

Рикардо Маджи, депутат от опозиционната "Повече Европа": "Опозиционните депутати вече няма да бъдат от значение, нито дори тези от мнозинството, защото съставът на парламента ще бъде избран от опашката на лидера."

Вместо с досегашната смесена избирателна система, италианците вече ще гласуват изцяло пропорционално.



Една от точките, която най-силно разбуни духовете сред опозицията, е правилото за "бонус депутати" за коалицията, която спечели най-малко 42%. Ако това стане, победителят от вота получава до 70 допълнителни депутати в долната камара и 35 сенатори, с което си осигурява мнозинство в парламента.



Ако никой не получи заветните 42%, местата се разпределят пропорционално.

Джузепе Конте, лидер на опозиционната "Пет звезди": "Пропуснали сте само едно уточнение, за да си гарантирате, че ще контролирате следващия парламент - бонусът за мнозинството трябва да включва клауза, че премиерът ще бъде със светли очи."

Сериозна е и промяната при избора на премиер - партиите ще трябва да са посочили своя кандидат още преди изборите. Разлика има и при преференциите в листите - водачът няма да може да бъде изместван, но избирателите ще могат да посочват трима кандидат-депутати, които предпочитат да влязат в парламента. Отпада и изискването за гласуване само по постоянен адрес.

Джорджа Мелони, която скоро отбеляза близо 4 години на власт и така вече е най-дълго управлявалият премиер след Втората световна война, не скри задоволството си.

Джорджа Мелони, премиер на Италия: "С окончателното приемане на новия изборен закон, когато италианците отново отидат да гласуват, те ще могат да избират всичко: партията, коалицията, програмата, кандидат за министър-председател и отново - своя депутат. Стабилните правителства и широкото мнозинство ще означават, че управляващите ще носят повече отговорност и ще могат да правят повече за италианците."

Според анализатори, може и да се окаже, че големите победители от реформата в избирателната система всъщност ще бъдат нейните опоненти от лявоцентристките партии. Но само, ако успеят да загърбят различията си преди изборите. Когато Мелони първо внесе закона, нейната консервативна коалиция беше първа във всички допитвания, сега обаче на сцената излезе нова крайнодясна партия - "Национално бъдеще" на ултранационалиста Роберто Ваначи.