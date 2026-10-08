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След заседанието на КСНС: Спорове между управляващи и опозиция за заключителния документ

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: БТА
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Ден след Конслутативния съвет за национална сигурност продължават политическите коментари от парламентарно представените партии. Опозицията обясни, защо не е подкрепила заключителния документ и препоръките в него. Управлаващите пък определиха поведението на своите опоненти за смесване на темите в рамките на предизброната кампания. След като вчера ГЕРБ не коментираха резултатите от консултативния съвет, днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува управляващите, че не са казали цялата истина и лансира своя хипотеза за потъналия кораб.

Бойко Борисов, ГЕРБ-СДС: „Вторият кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е вярно или не, затова се реши от всички да се иска подводен дрон, който да отиде и да го види това нещо. Разказваха за претоварване на петрол в Черно море. Само че нищо от това не върши работа за предизборната кампания. И както виждате, не се коментира.“

От ДБ се възмутиха, че техните предложения не са били включени в заключителния докумен от консултативиня съвет.

Божидар Божанов, „Демократична България“: „На първо място да се изпрати нота на руската държава, с която да се поиска незабавно спиране на всякакви действия, агресивни, в изключителната икономическа зона на България в Черно море. И второ, да потвърдим ясната позиция на 51 държави, включително Европейския съюз, затова, че трябва да има незабавно спиране на огъня от страна на Русия.“

ПП призоваха да се ангажира потенциала на НАТО и ЕС за гарантиране на морското корабоплаване.

Николай Денков, „Продължаваме промяната“: „Управляващите основният им акцент е как да се успокоят гражданите, да, нужда от панически дейстивя, но има нужда да се каже какъв е проблема. А проблемът е, че в Черно море се стреля и няма кораб, който да мине без да се чувства застрашен. Всички мерки, които се обсъждат в момента, те са доста дългосрочни. Примерно изкочи въпросът, защо не работим с водещите държави по отношение на антидрон системи и аз ясен отговор не чух.“

Според „Възраждане“ консултативният съвет не е изпълнил своята задача.

Костадин Костадинов, „Възраждане“: „Целият документ показва на практика фалита на българската външна политика. Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия.“

Управляващите не се съгасиха с критиката на опозицията.

Александър Узунов, „Прогресивна България“: „Част от колегите са в предизборна кампания и това е много тъжно, че поставят понякога педизборната си кампания пред въпроси, които касаят националната сигурност. Позицията на държавата беше изключително адекватна и навременна. КСНС беше свикан и сигурността на черноморския басейн беше поставена на най-високо ниво, където й е мястото естествено.“

Снимки: БТА

Само от ДПС не коментираха.

#заключителен документ #заседание на КСНС #управляващи #спорове #опозиция

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