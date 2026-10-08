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Разпитват за корупция директора на "Синя зона" във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР, БТА
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Разпитват за корупция директора на "Синя зона" във Варна
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Директорът на общинското предприятие "Общински паркинги и синя зона" във Варна Добромир Арнаудов е бил отведен за разпит в Областната дирекция на МВР след подаден сигнал за предполагаеми корупционни практики.

За разпит са извикани и други служители на предприятието, потвърдиха от полицията. По неофициална информация проверката е свързана с твърдения за събиране на т.нар. "такса спокойствие".

Разследването е образувано сега, заяви инспектор Цветелина Димитрова от "Икономическа полиция".

По думите ѝ ще се събират документи и данни, предстоят и разпити на служители на общинското предприятие, за които се предполага, че са имали отношение към тези корупционни практики.

Снимки:БТА

По случая все още няма задържани, каза Димитрова. Тя добави, че в хода на самото разследване ще се изясни кой в какво качество ще бъде привлечен – на обвиняем, или на свидетел.

#разпитан #"Синя зона" #директор #корупция #Варна

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