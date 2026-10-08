Венцислав Рангелов: Фондация "Емил Шарков" и МВР трябва да бъдем заедно в името на благотворителната кауза

12-тото издание на благотворителния футболен турнир „Емил Шарков“ ще се проведе на 8 и 9 октомври в "Спортна зона Б5" в град София.

Събитието се организира традиционно от Спортната асоциация на МВР и Фондация „Емил Шарков“. Турнирът по мини футбол, който е под надслов „За децата на героите!“ събира полицейски отбори, спортни личности и партньори на каузата.

В надпреварата традиционно се включват десетки отбори от различни структури на МВР (Гранична полиция, СДВР и др.), както и цивилни формации.

Тази година участие ще вземат 22 отбора от цялата страна. За 12 години са подкрепени 178 деца на загинали служители в системата на МВР. Проведени са 20 лагера, 7 стипендиантски програми и благотворителни турнири по стрелба и кикбокс.

Основната цел на инициативата е събирането на средства в подкрепа на децата на загинали и починали служители от системата на МВР.

Спортната проява подържа спомена за командоса от СОБТ Емил Шарков жив, който загина геройски при специализирана операция в Лясковец през 2014 г.

Председателят на Фондация "Емил Шарков" Венцислав Рангелов говори за събитието пред БНТ, но и за редица проблеми, за които според него хората трябва да знаят.

"Естествено е, че не бива да се разделят общности, каквато е общността на Министерство на вътрешните работи, защото има моменти, в които се чуват добре от другите деца. Да, от другите деца, но знаеме всички събития, които се правят и за другите деца. Коледа, традиционни такива, които станаха популярни и всъщност вършат своята социална програма и дейност. Така, че тази категория на служители бих казал, че трябва да добавим не само загинали по време на служебния дълг, което в момента е фиксирано във една наредба на Министерството и от няколко години с Милена Шаркова се борим да се промени това, защото много служители са починали по време на изпълнение на служебните си задължения, защо да не влизат тези техни деца в тази категория на загинали само, само загинали при изпълнение на служебния дълг, някакси формулировката е и обхващането на останалите деца. И всички от тези, които при изпълнение на служебния дълг се загубили живота си колеги, техните деца влизат в тази терминология, използвайки това, което ти казваш, но това е определение. И всички онези 26 семейства и дечица, между които имаме и сираци, кръгли, те не влизат в тази категория. Нашият колега, който почина под колоните, изпълнявайки служебните си задължения, получи инфаркт. Колко служители имаме с инсулти на работното място и с инфаркти. Техните деца не бива ли да бъдат поети от Министерството? Бива. И затова сега с министър Демерджиев, за което му благодарим, седнахме, разговаряхме и смятаме, че ще се допълни към "загинали при изпълнение на служебния дълг и починали по време на служба", което мисля, че обхваща и тази категория, която целим и искаме", заяви Рангелов.

"Би било справедливо това, което прави фондацията и Министерството, да сме обединени заедно и благодарение на министър Демерджиев. Ето сега за първа година Коледното тържество, което организират и двете страни, и Министерството на вътрешните работи, и фондация "Емил Шарков" ще бъде съвместно", заяви Рангелов.

"Работиме две структури за децата, пак правим различни събития. Ние не искаме да бъдеме водещи - фондация "Емил Шарков", нека да бъде Министерството, но пак ние организационно е доказано, че през всичките 12 години правим по-добре нещата", обясни той.

"И друго нещо, което не се коментира, но трябва да благодарим на президентската институция, защото президентската институция приема децата и майките в Президентството преди като президент господин Румен Радев, сега като такъв Илияна Йотова, и те в момента ни помагат административно за влизането в една европейска общност, която има такава общност в отделните държави, за подпомагане на такива деца от тази категория, на служители на МВР. И ние сега трябва да видим кой от моделите от Европейския съюз отговаря точно на нашите нормативи в България, и ние трябва да се съобразим с изискванията, и министерството, и фондацията, разбира се, като отделно сдружение трябва да отговаряме на определени изисквания, за да бъдеме подпомогнати финансово, и съответно това ще се отрази положително на децата на загинали и починали служители на МВР по време на служба", коментира Вензислав Ралнгелов.

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