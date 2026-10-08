Вътрешният министър беше изслушан в парламента за полетите на Пеевски, от ДПС атакуваха

Вътрешният министър Иван Демерджиев беше изслушан в парламента за полетите на Делян Пеевски Министърът изнесе информация в парламента за фирмите, печелили обществени поръчки за строежа на магистралите, като заяви, че те са пряко свързани с дружеството "Спектрум Еър", оперирало полетите на Делян Пеевски. От ДПС атакуваха.

Милен Трифонов, „Прогресивна България“: „Когато говорим за злоупотреби с публичен ресурс и тяхното пренасочване към министър, лидер на партия, трябва да бъдем безкомпромисни. Ние не сме съд, няма да издаваме присъди, длъжни сме да изясним истината.“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Дружеството „Спектрум Еър“ ЕАД е дружество, захранено с 3 броя заеми. Едно от тези юридически лица е „Сън Яхтинг“ и е свързано пряко с Гаро Манасян, а той е собственик на „Спектрум“ – дружеството, управлявало полетите на Делян Пеевски. Същият този Гаро Манасян е съсобственик на „Системи за пътна сигурност КМВ“, а то участва в дружествата „ДЗЗД Безопасност Запад“, а това е едно от дружествата, печелило обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели през годините.“

Хамид Хамид, ДПС: "Никой в тая зала не разбра какво общо има Делян Пеевски с тези плащания."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, ясно е посочено, че няма данни г-н Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че те са заплащани на „Хипериан Авиейшън Лимитид“ от дружеството „Спектрум Еър ЕАД."