БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива...
Чете се за: 02:22 мин.
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и...
Чете се за: 03:15 мин.
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вътрешният министър беше изслушан в парламента за полетите на Пеевски, от ДПС атакуваха

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вътрешният министър Иван Демерджиев беше изслушан в парламента за полетите на Делян Пеевски Министърът изнесе информация в парламента за фирмите, печелили обществени поръчки за строежа на магистралите, като заяви, че те са пряко свързани с дружеството "Спектрум Еър", оперирало полетите на Делян Пеевски. От ДПС атакуваха.

Милен Трифонов, „Прогресивна България“: „Когато говорим за злоупотреби с публичен ресурс и тяхното пренасочване към министър, лидер на партия, трябва да бъдем безкомпромисни. Ние не сме съд, няма да издаваме присъди, длъжни сме да изясним истината.“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Дружеството „Спектрум Еър“ ЕАД е дружество, захранено с 3 броя заеми. Едно от тези юридически лица е „Сън Яхтинг“ и е свързано пряко с Гаро Манасян, а той е собственик на „Спектрум“ – дружеството, управлявало полетите на Делян Пеевски. Същият този Гаро Манасян е съсобственик на „Системи за пътна сигурност КМВ“, а то участва в дружествата „ДЗЗД Безопасност Запад“, а това е едно от дружествата, печелило обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели през годините.“

Хамид Хамид, ДПС: "Никой в тая зала не разбра какво общо има Делян Пеевски с тези плащания."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, ясно е посочено, че няма данни г-н Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че те са заплащани на „Хипериан Авиейшън Лимитид“ от дружеството „Спектрум Еър ЕАД."

По-късно в кулоарите на Народното събрание Делян Пеевски коментира, че от изслушването не е станало ясно нищо.

"И това изслушване изпълни ли си своите функции? Абсолютно, изпълни функциите. Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата „Пимка“ – лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец", подчерта Пеевски.

#полети на Делян Пеевски #изслушването #делян пеевски #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг, но нямал квалификация за двигателя и спирачките
1
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в...
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
2
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ...
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
3
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за потъналия кораб "Алфа Уатан"
4
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за...
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
5
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
Руското посолство у нас: Поразените кораби в Черно море не са били сред целите на военното ни министерство
6
Руското посолство у нас: Поразените кораби в Черно море не са били...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Политика

Министър Пеев: Партньорски организации ще помогнат технически, за да бъде установено какво се е случило при атаката в Черно море
Министър Пеев: Партньорски организации ще помогнат технически, за да бъде установено какво се е случило при атаката в Черно море
Полярни реакции в парламента след проведения при президента КСНС Полярни реакции в парламента след проведения при президента КСНС
Чете се за: 04:15 мин.
ГЕРБ и ДПС предлагат до 40 евроцента по-евтини горива ГЕРБ и ДПС предлагат до 40 евроцента по-евтини горива
Чете се за: 01:15 мин.
Външният министър ще привика Митрофанова, ако се докаже, че атаката в Черно море е руска Външният министър ще привика Митрофанова, ако се докаже, че атаката в Черно море е руска
Чете се за: 04:30 мин.
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа
Чете се за: 02:22 мин.
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа "Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова,...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа "Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Външният министър ще привика Митрофанова, ако се докаже, че атаката в Черно море е руска Външният министър ще привика Митрофанова, ако се докаже, че атаката в Черно море е руска
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Гняв и вълна от съпричастност в Испания след смъртта на вдъхновителката на протестите, които свалиха правителството Гняв и вълна от съпричастност в Испания след смъртта на вдъхновителката на протестите, които свалиха правителството
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Разкриха незаконни вили в Странджа, представяни за пчелини (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Шаманът" от Калофер излиза от ареста срещу гаранция от...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Полярни реакции в парламента след проведения при президента КСНС
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Поне един загинал след срутването на сграда в истанбулския район...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ