Вътрешният министър беше изслушан в парламента за полетите на Пеевски, от ДПС атакуваха

Вътрешният министър Иван Демерджиев беше изслушан в парламента за полетите на Делян Пеевски Министърът изнесе информация в парламента за фирмите, печелили обществени поръчки за строежа на магистралите, като заяви, че те са пряко свързани с дружеството "Спектрум Еър", оперирало полетите на Делян Пеевски. От ДПС атакуваха.
Милен Трифонов, „Прогресивна България“: „Когато говорим за злоупотреби с публичен ресурс и тяхното пренасочване към министър, лидер на партия, трябва да бъдем безкомпромисни. Ние не сме съд, няма да издаваме присъди, длъжни сме да изясним истината.“
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Дружеството „Спектрум Еър“ ЕАД е дружество, захранено с 3 броя заеми. Едно от тези юридически лица е „Сън Яхтинг“ и е свързано пряко с Гаро Манасян, а той е собственик на „Спектрум“ – дружеството, управлявало полетите на Делян Пеевски. Същият този Гаро Манасян е съсобственик на „Системи за пътна сигурност КМВ“, а то участва в дружествата „ДЗЗД Безопасност Запад“, а това е едно от дружествата, печелило обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели през годините.“
Хамид Хамид, ДПС: "Никой в тая зала не разбра какво общо има Делян Пеевски с тези плащания."
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, ясно е посочено, че няма данни г-н Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че те са заплащани на „Хипериан Авиейшън Лимитид“ от дружеството „Спектрум Еър ЕАД."
По-късно в кулоарите на Народното събрание Делян Пеевски коментира, че от изслушването не е станало ясно нищо.
"И това изслушване изпълни ли си своите функции? Абсолютно, изпълни функциите. Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата „Пимка“ – лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец", подчерта Пеевски.