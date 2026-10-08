Красимир Балъков за Атанас Рибарски: Ако отборът играе добре и печели, защо да не го оставят?

Легендата на българския футбол Красимир Балъков изрази подкрепа за работата на Атанас Рибарски начело на националния отбор и заяви, че специалистът заслужава да получи повече време, ако тимът продължи да показва добра игра и да постига положителни резултати. В интервю пред БНТ бившият национал коментира представянето на България в последните два мача от Лигата на нациите и посочи положителните промени, които е забелязал.

Според Балъков Рибарски е успял да въведе по-ясна йерархия в състава, което се е отразило положително на организацията и мотивацията на футболистите.

"Той вкара Краев в мача, извика Наско Илиев и направи Груев капитан. Сложи някаква йерархия в самия отбор и не само благодарение на нея, но и с нейна помощ отборът игра много организирано, много мотивирано и успя да победи“, заяви Балъков. "Ако отборът играе по същия начин, подобрява качеството на играта си и печели, защо да не го оставят?“, попита бившият полузащитник.

Той похвали и отношението на националите, които според него са демонстрирали сериозно желание за изява, въпреки че са се изправили срещу по-непретенциозен съперник.

"Футболистите ми харесаха. Имаха огромно желание да се докажат. Въпреки че играха срещу един по-посредствен противник, се представиха добре, направиха доста добри комбинации и вкараха хубави голове“, допълни Балъков.

Бившият национал коментира и проблемите на българския футбол, като предложи създаването на независима експертна група, която да анализира състоянието на представителния тим и да търси решения за подобряване на резултатите.

"Може би трябва да се създаде една експертна група от хора, които имат различно виждане за проблема, извън Футболния съюз, и просто да се дискутират доста неща. От всяка една дискусия излиза нещо хубаво“, каза още той.

Красимир Балъков беше сред гостите на 12-ия благотворителен турнир по минифутбол „Емил Шарков“, който се провежда под надслов "За децата на героите“ и традиционно се организира с помощта на Спортната асоциация на МВР.

През годините благотворителната инициатива е оказала подкрепа на 178 деца на загинали служители от системата на МВР.