Гняв и вълна от съпричастност в Испания след смъртта на вдъхновителката на протестите, които свалиха правителството

Нови демонстрации в Испания след смъртта на МариКармен Абаскал, която се превърна в символ на протестното движение срещу жилищната криза в страната. 87-годишната жена почина след драматичното ѝ изгонване от дома ѝ, където беше живяла повече от 70 години.

Историята на МариКармен предизвика масово недоволство и принуди премиера Педро Санчес да свика предсрочни избори. Санчес поднесе съболезнования за смъртта на възрастната жена.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Гняв и вълна от съпричастност след смъртта на МариКармен Абаскал. С възгласи "Убийци" стотици протестиращи излязоха пред парламента в Мадрид.

Диана, протестираща: "Тук сме, за да не се налага на никого да изпита подобна скръб и празнота. И за да не се забравя, че тя почина сама, далеч от дома си".

Голям протест имаше и в Барселона.

Елена, протестираща: "Държавата уби МариКармен. Държавата отне дома на една възрастна жена, домът, където е прекарала целия си живот и това пречупи душата ѝ".

Причината за смъртта на 87-годишната жена не е обявена, но тя беше приета в болница, след като принудително беше изведена от дома, където е живяла 70 години.

Диана, протестираща: "Много е тъжно. Много от нас никога не са я срещали, но я усещахме като баба на всички. Колкото и да е трагично, се надявам, че така повече хора ще осъзнаят какво означава да бъдеш изгонен, защото тя почина в болница с разбито сърце".

Бащата на МариКармен наема жилището през 1956 г., а след смъртта на родителите си тя остава в него. След като имотът бил купен от частна компания през 2018 г., наемът се вдига от 500 евро на месец до 2650 евро. По-късно на МариКармен бил предложена сумата от 1650 евро или с 300 евро над пенсията ѝ. Три предишни опита да бъде изгонена са блокирани от съда до фаталния 23 септември, когато полиция я извежда на носилка.

Историята на МариКармен предизвика масови протести, а демонстрантите са решени да останат по площадите до приемането на мерки, чрез които да се предотврати подобна трагедия.

Гиермо, протестиращ: "Тя беше искрата, която запали това движение и най-добрият начин да ѝ отдадем почит е да продължим борбата за правото на достъпно жилище.“

Най-големите профсъюзи в Испания свикаха обща стачка за 11 ноември с искане за решения за жилищната криза и заплатите преди предсрочните парламентарни избори.