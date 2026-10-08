Софийският университет отново е номер едно в рейтинговата система

Той е начело в 22 направления
И тази година водач в рейтинговата система е Софийският университет - той е първи в 22 направления. Следват Техническия и Медицинския университет в София.
Що се отнася до реализацията на студентите. С най-високи заплати са завършилите военно дело, особено след началото на войната в Украйна. Техният среден облагаем доход е 3747 евро
Следват завършилите математика и информатика - с 2553 и тези от направление национална сигурност с 2472 евро.
Увеличава се броят на чуждите студенти у нас, а успехът на кандидат - студентите за последната година е 5.16 и е най- висок за последните години.