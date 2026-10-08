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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Външният министър ще привика Митрофанова, ако се докаже, че атаката в Черно море е руска

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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външният министър привика митрофанова докаже атаката черно море руска
Снимка: БТА
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Атаките с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море коментира и външният министър Велислава Петрова. Тя заяви, че все още не е ясно кой стои зад ударите с дронове, но ако бъде потвърдено, че това е Русия, Външното ни министерство ще връчи нота на руския посланик у нас. Петрова потвърди думите на премиера Румен Радев, че от българска страна до момента не е съобщавано, че атаката е руска въпреки твърденията на украинския президент Володимир Зеленски от вчера.

Велислава Петрова, министър на външните работи: „Колегите, които работят по случая, са в постоянен контакт с колегите от украинска страна, но това, което е нямало е потвърждение от наша страна, че атаката е руска, както се твърдеше и премиерът каза вчера много ясно. Но иначе те поддържат контакт във всички страни, които могат да имат някаква информация, както с румънска страна, така и с Украйна.“

Ако се получат неоспорими доказателства, че атаката е руска, Външното ни министерство ще връчи незабавно нота на руския посланик у нас.

На този фон България и Европейската комисия поставят акцент върху транспортната свързаност и завършването на Коридор №8. В София се обсъждат конкретните проекти и срокове за изграждането на инфраструктурата, която трябва да свърже Адриатика с Черно море и да осигури по-добра връзка със Западните Балкани.

Велислава Петрова, министър на външните работи: „Мисля, че това е проект, който вече десетилетия се говори за него. Той е реалистичен, въпросът е кога. Със сигурност от наша страна политическата воля я има и знаете, че за нас това е огромен приоритет като цяло, темата свързаност, и поставяме всеки един проект в конкретни параметри затова как точно да бъде финансиран, така че да може да бъде завършен навреме.“

Европейският комисар по разширяването Марта Кос вижда Коридор №8 и по-широката инфраструктурна свързаност като част от бъдещото сближаване на региона с Европейския съюз.

Марта Кос: „Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа, така че граничните пунктове или тези пътища, за които споменах по-рано, вече да не играят роля, защото ще бъдем една Европа.“

Външният ни министър ще разговаря с колегата си от Северна Македония след отправено искане от страна на Тимчо Муцунски. Велислава Петрова изрази надежда, че няма да има провокации по темата за връщането на тленните останки на цар Самуил у нас.

Велислава Петрова, министър на външните работи: „Наистина се надяваме да няма провокация и се надявам да намерим възможност за отворен диалог, към който ние винаги сме били готови. От тяхна страна беше поискана тази среща. Разбира се, приех. Ще се радвам да разбера точно повода и основните теми, по които моят колега иска да разговаряме.“

Сред очакваните теми е и случаят с Ива Михайлова, по който България очаква съдействие от властите в Скопие.

#атка #два търговски кораба #Велислава Петрова #външен министър #Черно море

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