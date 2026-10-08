Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа

Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова в Северна Македония. Това стана ясно днес от декларация на "Прогресивна България" в парламента. Управляващите призоваха депутатите да се обединят около каузата Ива Михайлова да получи възможност да се лекува у нас.

БНТ първа повдигна темата с пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство, което до момента не можеше да напуска родния си град за лечение заради съдебна забрана.

От „Прогресивна България“ излязоха с призив депутатите да се обединят и защитиха правото на Ива да се лекува у нас.

"Прогресивна България" приветства съгласието на македонската страна наши лекари да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова.

„След месеци на тревога най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония. Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение. Тази възможност трябва да бъде използвана незабавно. Нека Ива получи пълноценна защита и справедлив процес“, заяви в декларация от името на парламентарната група „Прогресивна България“ Иван Голомеев.

Делото срещу Ива Михайлова в Република Северна Македония е за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. Михайлова, която е с двойно гражданство – българско и на Република Северна Македония, е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието, в което няколко души, включително тя самата, са пострадали се случва в началото на октомври 2025 г. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ се позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите ѝ на гръбнака.