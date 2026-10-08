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Еврокомисарят Марта Кос: Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа. Това заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос, която е на работно посещение у нас. Тя участва в Международната министерска конференция по Коридор VIII в София.

"Така че сме тук днес, за да работим за по-добрите връзки за хората на утрешния ден. България е врата към Европа за Черноморския регион, а също и за Турция. Западните Балкани играят много важна свързваща роля. Тук имаме повече от 130 проекта – изграждане на нови пътища, изграждане на нови железопътни линии, работа по граничните пунктове. Но моята визия като комисар по разширяването е много по-широка. Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа, така че граничните пунктове или тези пътища, за които споменах по-рано, вече да не играят роля, защото ще бъдем една Европа. Една Европа, която работи заедно – това е визията, върху която работим в Брюксел, тук в София, в Западните Балкани и, разбира се, в държавите членки", заяви още Марта Кос.

#еврокомисар по разширяването #Марта Кос #Западни Балкани

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