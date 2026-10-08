Мирослав Гочев направи отвод на кандидатурата си за президент на БФ Борба и подкрепи Тодор Ангелов

Настъпи важен обрат в битката за президентския пост в Българската федерация по борба. Мирослав Гочев официално обяви, че оттегля кандидатурата си за председател на централата и ще подкрепи Тодор Ангелов на предстоящото изборно събрание, насрочено за 17 октомври.

Личният треньор на световната и европейска шампионка Биляна Дудова беше издигнат от шест клуба от Бургаска и Сливенска област. След разговори със своите съмишленици обаче Гочев е взел решение да се откаже от надпреварата и да призове подкрепящите го организации да гласуват за Ангелов.

"Аз и моите съмишленици сме се събрали и решихме да направя отвод на кандидатурата ми за председател и да направя така, че всички мои поддръжници да подкрепят г-н Тодор Ангелов“, заяви Гочев по време на пресконференция.

Специалистът подчерта, че никога не е разглеждал президентския пост като самоцел. По думите му основният мотив за участието му в изборния процес е желанието да допринесе за развитието на българската борба.

"Не ми влияе дали ще съм президент. Не съм се целил да бъда фигурата, която да ръководи институция. Аз съм в борбата от много малък и за мен е важно тя да върви напред“, обясни той.

Гочев посочи, че вижда в лицето на Тодор Ангелов човек, с когото споделя сходни виждания за бъдещето на спорта. Именно това е наклонило везните в полза на решението му да отстъпи и да обедини подкрепата на своите съмишленици около другата кандидатура.

"Виждам в лицето на г-н Тодор Ангелов съмишленик и като по-малък ще отстъпя моите гласове към него. Той е бил в тази област, разбира доста неща и е добър бизнесмен. Покриваме се с него в доста неща и искам да направя жест да преминат моите хора към г-н Ангелов“, допълни специалистът.

Решението на Гочев идва на фона на противопоставянето около управлението на Българската федерация по борба. Той не скри, че една от основните цели на обединението с Ангелов е да се събере по-широка подкрепа за промяна в ръководството.

Специалистът призна, че разделянето на гласовете между различни кандидати би могло да затрудни постигането на тази цел.

С оттеглянето си Гочев се надява да насочи подкрепата на шестте клуба, които са застанали зад него, към кандидатурата на Тодор Ангелов. Окончателното решение за гласуването обаче остава в ръцете на представителите на съответните организации.

На пресконференцията присъстваха представители на клубовете, подкрепили кандидатурата на Гочев, както и две от утвърдените имена в българската женска борба – Биляна Дудова и Евелина Николова.

Двете състезателки, спечелили множество отличия от големи международни първенства, демонстрираха подкрепата си към специалиста в момент, когато той обяви решението си да се оттегли от президентската надпревара.

Изборното събрание на Българската федерация по борба ще се проведе на 17 октомври. Тогава представителите на клубовете ще определят бъдещото ръководство на централата, а решението на Мирослав Гочев да подкрепи Тодор Ангелов добавя нов елемент към предстоящия избор.