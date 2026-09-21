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Тодор Ангелов: Искам да обединя всички клубове и борци

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Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
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Сега е моментът да мислим за борбата как да върви напред, каза световният вицешампион от 1991 година, който е кандидат за президент на централата.

тодор ангелов искам обедня всички клубове борци
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Тодор Ангелов има желание да обедини всички в българската борба. Световният вицешампион от 1991 година, който е кандидат за президент на родната централа, смята, че много клубове застават зад него, както и ръководители, включително и Гриша Ганчев.

Пред БНТ Ангелов призова за обединение в един от най-успешните български спортове.

Усещането е, че много клубове застават зад мен и най-вече емблемата на нашия спорт – Валентин Йорданов от клуб „Юнак Русе“. Господин Гриша Ганчев също застава зад нас“, бяха първите му думи.

Той е категоричен, че в националния отбор трябва да върнат състезателите на ЦСКА, които в момента са извън състава заради разногласия с ръководството на федерацията.

„Искам да обединя всички клубове и борци. Ако утре спечеля и стана президент, искам да съм такъв на всички борци, които желаят да прославят България. Трябва да пускаме тези състезатели, които ги имаме. Ето на европейското, когато се стигна до участие, такова взех Кирил Милов и Семен Новиков. Медалите дойдоха. На Армен Назарян децата няма как да не се борят. Знаем Едмонт какво е постигнал, Гриша е по-малка възраст, стана републикански шампион. Сега пак има разногласия дали ще бъде пуснат.“

Кандидатът за президент на опозицията определи като опит за създаване на ново напрежение подадения документ за нарушаване на санкциите срещу Русия при трансфера на руски състезатели в нашата страна на старта на 2026 година. За това съобщиха днес от Управителния съвет на централата, оглавявана от Станка Златева.

Сега е моментът да се обединим и всички борци да мислим за борбата как да върви напред, как да се развива, да имаме контакти между нас и да обсъждаме ситуацията, а не да пишем по медиите", каза Ангелов.

До момента своята кандидатура за президент е издигнал и бившият национал – Даниел Александров.

Повече можете да гледате във видеото!

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#Тодор Ангелов #Българска федерация по борба

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