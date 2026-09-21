Тодор Ангелов е кандидатът на опозицията за нов президент на Българската федерация по борба. Името на 60-годишния бивш национал и медалист от големи първенства консолидира десетки клубове от страната за насроченото от съда извънредно изборно събрание на централата на 17 октомври 2026 г.

Ангелов е подкрепен от живата легенда на борбата Валентин Йорданов и от дългогодишния спонсор на федерацията Гриша Ганчев.

"Авторитетът и стилът на работа на Ангелов в родната борба се явяват реална надежда за спиране на братоубийствената война и трусовете в най-успешния спорт на България", посочват от опозицията.

Във визитката му личат редица отличия, сред които сребърен медал от световното първенство във Варна 91 и бронзов от еврошампионата в Познан година по-рано в категория до 82 кг по класическа борба.

След края на кариерата си Ангелов разви успешен бизнес. Той е дългогодишен член на Управителния съвет на федерацията по борба.