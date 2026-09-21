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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

Андрей Гюров и Георги Кандев се регистрираха в ЦИК за президентските избори

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Снимка: БГНЕС
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Представители на Инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, внесоха в Централната избирателна комисия документите за регистрацията им за участие в изборите на 25 октомври.

Документите и подписката с 6000 подписа внесоха съпредседателят на Инициативния комитет Константин Вълков, адвокат Васил Стефанов, член на Инициативния комитет, заедно с кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев.

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Очакваме директна кампания, близо до българските граждани в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. Много се радвам, че днес внесохме техните подписи. В крайна сметка българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. Много съм благодарен за тяхната подкрепа, разговаряме ежедневно с тях, чуваме тяхното доверие, надежда, благодарен съм и на инициативния комитет за ентусиазма. Влизаме в тази кампания с една-единствена цел - победа и тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани. Това ни е заявката - да пренесем тази близост, тази откритост и почтеност от кампанията и към мандата."

снимки: БТА

#Андрей Гюров и Георги Кандев #президентски избори 2026 #Инициативен комитет

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