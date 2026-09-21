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Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и...
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Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни слани

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Рязко захлаждане предстои в следващите дни, като температурите ще се понижат значително, а в четвъртък и петък в котловините на Западна България се очакват минимални температури под 3 градуса, което създава предпоставки за първи слани. Това обясни в студиото на "Денят започва" Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В същото време септември остава необичайно топъл и сух, а в части от страната е в сила предупреждение за силен вятър и висока пожароопасност.

Студен атмосферен фронт вече се приближава до северозападните райони на страната и ще окаже съществено влияние върху времето, каза синоптикът Красимир Стоев от НИМХ.

„Предстои сериозно понижение на температурите. Причината е студен атмосферен фронт, който към този час преди да влезем точно в студиото проверих по спътниковата информация. Той вече премина Белград и много близко е до крайните северозападни райони на нашата страна. Той ще окаже съществено влияние на времето. Днес с вятър и понижение на температурите през следващите дни ще се установи хладно за септември време.“

Въпреки предстоящото застудяване, средномесечните температури до момента показват необичайно топъл септември. В Северозападна България отклонението на места е над 4 градуса спрямо нормата.

„С изключение по Черноморието и някои крайни южни райони отклонението на температурите на места в Северозападна България повече от 4 градуса над нормата. Тоест това е изключително топъл месец на този етап.“

След преминаването на фронта обаче се очакват ниски сутрешни температури, особено в котловините на Западна България. Според Стоев земеделските производители трябва да следят внимателно прогнозата.

„Това ще са първи тези ниски температури, които са опасно метеорологично явление.“

По отношение на валежите септември остава изключително сух. В някои райони на Северозападна България изобщо не е валяло.

Стоев посочи, че и след преминаването на студения фронт не се очакват съществени валежи. За днес основният метеорологичен акцент е усилването на вятъра. Според данните на Европейския център за средносрочни прогнози са възможни пориви над 20 метра в секунда, особено в Дунавската равнина.

„Тази долина днес ще премине с този фронт при земята. Сериозно усилване на вятъра ще има пулсации в Дунавската равнина. Поне по индикации на Европейския център за средносочни прогнози, имаме основания да очакваме и пориви на вятъра над 20 метра в секунда.“

Днес температурите ще останат сравнително високи, особено в Югоизточна България и по Черноморието, но след това ще започне осезаемо застудяване.

„Все още топло, но въздушната маса, която е над средноевропейските страни в жълто, през следващите дни ще се настани над Балканския полуостров и до края на тази седмица, на тази височина, километър и половина, която е основна в метеорологията, въздушната маса ще е с температури около 10 градуса, т.е. доста по-хладно време.“

Предупреждение за опасно метеорологично време е в сила заради силния вятър, а в края на седмицата рискът ще бъде свързан и с ниските температури.

„Особено в четвъртък и петък в котловините на Западна България заради очакваните много ниски температури, т.е. ние прогнозираме температури под 3 градуса минимални, което вече е предпоставка за слани.“

В планините също се очаква застудяване. По високите части на Рила и Пирин отново са възможни отрицателни температури.

След най-хладните дни температурите постепенно ще започнат да се повишават. В средата на седмицата максималните стойности в по-голямата част от страната ще бъдат между 15 и 20 градуса, а към края на седмицата – между 18 и 23 градуса.

Остава и рискът от пожари. Заради сухото и топло време, съчетано със силен вятър, индексът на пожароопасност в части от Северозападна и Дунавска България е екстремен.

Прогнозата за края на септември и началото на октомври сочи температури над обичайните за периода в голяма част от страната.

Вижте във видеото целия разговор с Красимир Стоев.

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