Завой към крайнолявото и крайнодясното: "Левите" и "Алтернатива за Германия" са големите победители в регионалните избори

Крайнолявата германска партия "Левите" спечели регионалните избори в Берлин. В другата германска провинция Мекленбург - Предна Померания победи крайнодясната "Артернатива за Германия". Регионалните изборите в двете провинции са пореден тежък удар за канцлера Фридрих Мерц и управляващата коалиция в Германия. Мерц отхвърли възможността за оттегляне от поста.

Силен завой наляво в Берлин. За първи път след обединението на Германия столицата ще има кмет от партията - наследник на бившите източногермански комунисти, а водещият кандидат Елиф Ералп може да стане първия кмет от турски произход.

Елиф Ералп, кандидат за кмет на Берлин от Левицата: “Скъпи берлинчани, благодаря ви за доверието. Благодаря и на моята страхотна партия и нейните 19 000 членове и на многото други хора, които ни подкрепиха, защото имат надежда за един по-добър, по-достъпен Берлин, в който всички хора могат да живеят достойно”.

В Мекленбург Предна Померания "Алтернатива за Германия" успя да изпревари управляващата досега Германска социалдемократическа партия, а Християндемократическия съюз на Мерц отбеляза катастрофално ниски резултати.

Алис Вайдел, лидер на "Алтернатива за Германия": “Ние сме най-силната политическа сила, достигнали сме до много хора. Ние сме новата народна партия в Германия. Ние заменихме ХДС в тази му роля. Все повече хора, все повече избиратели гласуват за нас, осигуряват ни тези силни резултати, защото най-накрая искат промяна в политиката”.

Вайдел призова канцлера Мерц да понесе последствията за изборните резултати. Пет минути след обявяването на първите резултати, той пресече спекулациите за своето бъдеще и вместо оттегляне обеща нови, макар и непопулярни реформи.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: “Германия е способна на реформи. Тези реформи са противоотровата срещу онази авторитарната отрова, която прониква все по-дълбоко в обществото ни. Това, което трябва да се направи сега, изисква твърдост, непоколебимост и търпение. Аз съм готов да ги проява като председател на Християдемократическия съюз и преди всичко като страната ни”.

Изборите разместиха политическите пластове в Германия - традиционни партии губят доверие, крайните набират сила. Сега и в двете провинции предстоят трудни разговори за съставяне на правителства.