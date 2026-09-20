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Фридрих Мерц определи като "катастрофа" резултатите от вота в Мекленбург-Предна Померания

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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фридрих мерц определи катастрофа резултатите вота мекленбург предна померания
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Германският канцлер Фридрих Мерц определи представянето на водения от него консервативен Християндемократически съюз на регионалните избори в Мекленбург-Предна Померания като "катастрофално".

Той обеща да ускори реформите като председател на ХДС и канцлер, за да изведе Германия по пътя към напредъка.

В Берлин води крайнолявата партия "Левицата" с 24,5 на сто от гласовете, а в Мекленбург-Предна Померания първа политическа сила е крайнодясната "Алтернатива за Германия" с 37% подкрепа.

Управляващият Християдемократически Съюз в Берлин остава на второ място с 20% според прогнозните резултати, което се счита за тежка загуба за канцлера Фридрих Мерц.

#Мекленбург-Предна Померания #Берлин #катастрофа #регионални избори #Германия

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