Фридрих Мерц определи като "катастрофа" резултатите от вота в Мекленбург-Предна Померания

Германският канцлер Фридрих Мерц определи представянето на водения от него консервативен Християндемократически съюз на регионалните избори в Мекленбург-Предна Померания като "катастрофално".

Той обеща да ускори реформите като председател на ХДС и канцлер, за да изведе Германия по пътя към напредъка.

В Берлин води крайнолявата партия "Левицата" с 24,5 на сто от гласовете, а в Мекленбург-Предна Померания първа политическа сила е крайнодясната "Алтернатива за Германия" с 37% подкрепа.

Управляващият Християдемократически Съюз в Берлин остава на второ място с 20% според прогнозните резултати, което се счита за тежка загуба за канцлера Фридрих Мерц.