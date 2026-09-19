НАТО приветства споразумението между САЩ и Дания за автономия на Гренландия

НАТО приветства съобщението за споразумение между САЩ, Дания и Гренландия за автономния датски остров. Споразумението дава на Вашингтон „постоянен контрол“ върху сигурността на арктическата територия. Сделката запазва суверенитета на Гренландия.

Споразумението за Гренландия идва след няколокомесечни заплахи от страна на Доналд Тръмп да придобие острова.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „С удоволствие обявявам, че Съединените американски щати сключиха споразумение с Кралство Дания и Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в Гренландия, и изцяло отговаря на всички наши многобройни интереси. САЩ няма да платят нищо за това." "Удовлетворяващо е, че сме на път да сключим споразумение, което осигурява и укрепва сигурността на Гренландия, Кралство Дания, САЩ и западните съюзници", коментира премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен. Мюте Б. Егеде, министър на външните работи на Гренландия: „Разбира се, доволен съм, че вече имаме сделка, която е на път да бъде постигната. Отне време, но това е работа, която се извършва от месец януари.“ Мете Фредериксен, премиер на Дания: „Споразумението укрепва общата ни сигурност в Арктика и Северноатлантическия регион и следователно е добро и за НАТО, и Европа. В същото време това е споразумение, което признава суверенитета и териториалната цялост на кралството, както и правото на самоопределение на гренландския народ.“ Адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО: "Това споразумение е много, много добре дошло."

Споразумението е безсрочно. Противници на САЩ няма да могат да строят военни бази на острова. Стратегически важни инвестиции ще бъдат правени само с одобрението на Вашингтон, обяви Тръмп.

Ключови подробности за споразумението не са оповестени публично. Това включва степента на американското военно присъствие в самоуправляващата се датска територия и дали някаква официална власт върху външната политика и ресурсите ще бъде отстъпена на Вашингтон.

Стефен Нилсен, жител на Копенхаген: „Сега ще бъде по-спокойно и мисля, че Съединените щати вероятно ще получат това, което можеха да имат през цялото време, ако просто бяха поискали учтиво“. Елзе Тигесен, жителка на Нуук: "Надявам се около нас да цари мир и тишина, защото отдавна цари несигурност."

Очаква се споразумението да бъде подписано следващата седмица в Ню Йорк.