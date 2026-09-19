БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вотът в Русия - изборен спектакъл с предизвестен край
Чете се за: 14:27 мин.
Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за...
Чете се за: 04:50 мин.
САЩ и Дания се разбраха за Гренландия: Вашингтон ще...
Чете се за: 01:42 мин.
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под...
Чете се за: 16:07 мин.
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на...
Чете се за: 02:12 мин.
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от...
Чете се за: 10:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НАТО приветства споразумението между САЩ и Дания за автономия на Гренландия

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Запази

Споразумението дава на Вашингтон „постоянен контрол“ върху сигурността на арктическата територия

Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

НАТО приветства съобщението за споразумение между САЩ, Дания и Гренландия за автономния датски остров. Споразумението дава на Вашингтон „постоянен контрол“ върху сигурността на арктическата територия. Сделката запазва суверенитета на Гренландия.

Споразумението за Гренландия идва след няколокомесечни заплахи от страна на Доналд Тръмп да придобие острова.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „С удоволствие обявявам, че Съединените американски щати сключиха споразумение с Кралство Дания и Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в Гренландия, и изцяло отговаря на всички наши многобройни интереси. САЩ няма да платят нищо за това."

"Удовлетворяващо е, че сме на път да сключим споразумение, което осигурява и укрепва сигурността на Гренландия, Кралство Дания, САЩ и западните съюзници", коментира премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен.

Мюте Б. Егеде, министър на външните работи на Гренландия: „Разбира се, доволен съм, че вече имаме сделка, която е на път да бъде постигната. Отне време, но това е работа, която се извършва от месец януари.“

Мете Фредериксен, премиер на Дания: „Споразумението укрепва общата ни сигурност в Арктика и Северноатлантическия регион и следователно е добро и за НАТО, и Европа. В същото време това е споразумение, което признава суверенитета и териториалната цялост на кралството, както и правото на самоопределение на гренландския народ.“

Адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО: "Това споразумение е много, много добре дошло."

Споразумението е безсрочно. Противници на САЩ няма да могат да строят военни бази на острова. Стратегически важни инвестиции ще бъдат правени само с одобрението на Вашингтон, обяви Тръмп.

Ключови подробности за споразумението не са оповестени публично. Това включва степента на американското военно присъствие в самоуправляващата се датска територия и дали някаква официална власт върху външната политика и ресурсите ще бъде отстъпена на Вашингтон.

Стефен Нилсен, жител на Копенхаген: „Сега ще бъде по-спокойно и мисля, че Съединените щати вероятно ще получат това, което можеха да имат през цялото време, ако просто бяха поискали учтиво“.

Елзе Тигесен, жителка на Нуук: "Надявам се около нас да цари мир и тишина, защото отдавна цари несигурност."

Очаква се споразумението да бъде подписано следващата седмица в Ню Йорк.

#САЩ #Дания #автономия #Гренландия #НАТО #сигурност

Последвайте ни

ТОП 24

Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
1
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
Слънчево и топло до неделя, валежи и застудяване от понеделник
4
Слънчево и топло до неделя, валежи и застудяване от понеделник
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата
5
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито...
НА ЖИВО: България - Германия 2:1 (25:21, 25:21, 19:25)
6
НА ЖИВО: България - Германия 2:1 (25:21, 25:21, 19:25)

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
5
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: САЩ и Канада

След забрана за достъп на медии до Белия дом: Решението на Доналд Тръмп вероятно ще бъде атакувано в съда
След забрана за достъп на медии до Белия дом: Решението на Доналд Тръмп вероятно ще бъде атакувано в съда
САЩ и Дания се разбраха за Гренландия: Вашингтон ще гарантира сигурността на острова САЩ и Дания се разбраха за Гренландия: Вашингтон ще гарантира сигурността на острова
Чете се за: 01:42 мин.
Тръмп забрани на три медии да влизат в Белия дом Тръмп забрани на три медии да влизат в Белия дом
Чете се за: 01:42 мин.
Вашингтон продава F-35 на Рияд: Сделката предизвика критика в Конгреса Вашингтон продава F-35 на Рияд: Сделката предизвика критика в Конгреса
Чете се за: 00:45 мин.
Иранска делегация с визи за участие в ОС на ООН Иранска делегация с визи за участие в ОС на ООН
Чете се за: 00:57 мин.
"Bangaranga" прозвуча в американското издание на шоуто "Dancing with the Stars" "Bangaranga" прозвуча в американското издание на шоуто "Dancing with the Stars"
5847
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

С червен килим и специална прожекция: "Под прикритие 6" се завръща с премиера в НДК и в ефира на БНТ през октомври
С червен килим и специална прожекция: "Под прикритие 6"...
Чете се за: 06:17 мин.
Общество
Вотът в Русия - изборен спектакъл с предизвестен край Вотът в Русия - изборен спектакъл с предизвестен край
Чете се за: 14:27 мин.
Русия
Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Скок на температурите във вечерните часове в България за последните...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
От "беден, но секси" до много скъп: Кой ще спечели...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Отново тапи по пътя за Гърция: Интензивен трафик в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
БНТ се сбогува с Елена Чимева от екипа ни в Благоевград
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ