Велислав Величков, ПП: Винаги в навечерието на предизборна кампания се появява случаят "Петрохан"

Винаги в навечерието на предизборна кампания се появява случаят "Петрохан". Това заяви в предаването "Говори сега" депутатът от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков.

След скандалните разкрития на прокуратурата от тази седмица и изнесената медицинска експертиза по случая с шесторната смърт около "Петрохан", вчера Държавното обвинение привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за предоставяне на контролни функции на НПО-то на Ивайло Калушев, което, според обвинението работило в заграбени защитени територии в района на хижа "Петрохан".

На въпрос очаквал ли е развитието на делото „Петрохан“ да стигне до министър от ПП, Величков отговори:

"Да, аз го очаквам от февруари месец. Първото споменато име тогава беше на бившия министър Борислав Сандов. Даже се забави, но прави впечатление, че винаги в навечерието на предизборна кампания се появява този случай, след като беше почти затихнал."

Депутатът коментира сключеното от бившия екоминистър Сандов споразумение с НПО-то на Ивайло Калушев.

"Това споразумение е рамково, то не е за конкретни действия. Не знам какви точно контролни функции са уредени с него, но ако приемем, че е имало нещо нередно в това споразумение и някаква частна групировка, неправителствена организация си е присвоила изпълнението на държавни контролни функции, то къде са били следващите министри на околната среда и водите? Къде са били следващите премиери? Къде са били ДАНС и службите? Ако някой в гранична зона, да се разберем, Петрохан е гранична зона от особен национален интерес. Петрохан от преди 1990 година и след това минава пътят на наркотика. И това е известно. Точно в такава криминологична зона как се е позволявало някой да огради, контролира територии и дори да тренира със служители на МВР, след като в ДАНС е имало вече постъпили сигнали няколко, те твърдят, че са ги изпратили в прокуратурата. Но през 2023 година има съвместни тренировки на служители, полицаи от МВР с хората от хижа "Петрохан", с групата на четиримата човека."

Величков попита колко близки са били отношенията на групата с ДАНС

"Имало ли е агенти на ДАНС в тази група? Имало ли е хора на ДАНС първи на местопроизшествия?Кметът на село Гинци, който отдавна не говори, каза, че когато стига на хижата и преди да има всякаква полиция и пожарна, заварва служители на ДАНС. Колко близки всъщност са били отношенията на ДАНС с тази група? Имало ли е в нея агенти? Имало ли е прикриване на незаконни дейности? Имало ли е разрешаване на дейности, присъщи на МВР, да се извършват от хора от групата? Имало ли е въобще наблюдение върху групата, ако приемем, че имало такова наблюдение. Как всички тези неща, които бяха изговорени на последната пресконференция, не са били забелязани? Ако те не са били забелязани, цялото ръководство на ДАНС е за уволнение. Тогава ръководител на ДАНС е Пламен Тончев, който и сега стана ръководител на ДАНС. Беше по едно време за кратко изпратен на командировка в Комисията по досиетата и върнат обратно сега."

Народният представител от ПП отбеляза, че ако е имало бездействие от страна на службите, то е било престъпно.

"Има едно бездействие, което по смисъл на Наказателния кодекс се нарича престъпно бездействие, ако е улеснило извършването на престъпленията и стигане до престъпен резултат. Някой разследва ли действията на службите през цялото това време от 2022 г. до сега? Това е изключително интересен въпрос. Можело ли да се предотвратят тези убийства, ако службите си бяха на място? И кой носи отговорност, ако службите не са си били на мястото? Да приемем, че имало снимки, аз чух, че имало снимки на дваме-трима души в тази хижа, която, въпреки че е оградена територия, не е част на хижа. Видеоматериали. Откъде трябва някой да предполага при посещения при тези хора, които са занимавали общо взето с обществено полезна дейност, че се извършват някакъв друг вид дейност? Някой предупредил ли е тези хора, ако е видял, че ходят там, че се срещат с потенциално опасни лица? И кои са в крайна сметка тези хора, защото аз слушам някакви имена, се споменават, а част от политиците, чиито имена споменават, че дори не познават и никога не са виждали Ивайло Калушев."

Той коментира и политическите измерения на случая и предупреди, че публичните оценки преди края на разследването могат да засегнат доверието в правосъдието.

"И имаше една реплика, изпусната от Росен Йорданов, видният психолог по време на този брифинг. "Този процес има и политически характер."Много ми е интересно да обясни, господин Йорданов, защо този процес има и политически характер. Криминално деяние ли се изследва? Убийства ли се разследват? Или се прави опит да се разследват политически връзки на загиналите, които вече няма как да се защитят и да кажат истината, за да се превърне едно криминално престъпление в политически процес?"

Вижте целия разговор във видеото.