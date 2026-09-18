Бившият екоминистър Борислав Сандов с обвинение по делото "Петрохан"

Софийска градска прокуратура обвини бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов за предоставяне на контролни функции на НПО в защитени територии в района на хижа Петрохан.

Обвинението е за действия, извършени на 08.02.2022 г., когато по данни на прокуратурата той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между министерството и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавновластнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.

Според обвинението действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид „Тодорини кукли“ в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици.

Предстои повдигнатото обвинение да бъде предявено на обвиняемия.

Разследването по делото продължава.

БНТ припомня, че Борислав Сандов е министър на околната среда и водите в периода 13.12.2021 г. - 02.08.2022 г.