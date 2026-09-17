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От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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данс подали сигнал педофилия връзка случая петрохан 2025
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От ДАНС са подали сигнал до прокуратурата за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на ДАНС Пламен Тончев.

Пламен Тончев, председател на ДАНС: "Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи."

Попитан дали от ДАНС са подавали сигнал в прокуратурата за евентуална педофилия, Тончев уточни, че това е едно от обвиненията, изведени в документа на Агенцията от януари. Той добави, че тогава е предоставена официална справка с материали в прокуратурата.

#обвинения в педофилия #„Петрохан“ #2025 г. #ДАНС

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