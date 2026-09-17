От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.

От ДАНС са подали сигнал до прокуратурата за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на ДАНС Пламен Тончев.

Пламен Тончев, председател на ДАНС: "Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи."

Попитан дали от ДАНС са подавали сигнал в прокуратурата за евентуална педофилия, Тончев уточни, че това е едно от обвиненията, изведени в документа на Агенцията от януари. Той добави, че тогава е предоставена официална справка с материали в прокуратурата.