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Прокуратурата разследва финансови операции около хижа „Петрохан“

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случва хижа петрохан
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Софийската градска прокуратура продължава разследването по досъдебно производство, свързано с финансирането на дейности и финансови операции около неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан“, съобщават от пресцентър на институцията.

По досъдебното производство продължава активното събиране и проверка на доказателства, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество.

В хода на разследването са установени данни за придобиването на моторни превозни средства, като произходът на средствата, използвани за тяхното закупуване, се изяснява. По указание на наблюдаващия прокурор са предприети действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от страна на Националната агенция за приходите за установяване на произхода на средства, с които са закупени МПС. Върху автомобилите са наложени предварителни обезпечителни мерки.

Разследването продължава, като се извършват действия за установяване на произхода и движението на средствата, начина на финансиране на съответните дейности, както и на всички други обстоятелства, имащи значение за предмета на досъдебното производство.

Установени са и банкови сметки на свързани лица в България, както и сметка в САЩ. За нея е изпратено искане за съдействие до американските компетентни власти по линия на международното правно сътрудничество.

От прокуратурата посочват, че ще информират обществеността при наличие на нови обстоятелства, които могат да бъдат оповестени, без да се възпрепятства разследването.

#случаят Петрохан #прокуратурата

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