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КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за сигурността в Черно море *** Съвещанието беше свикано след атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море
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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на КСНС. От ДПС, ДБ и ПП са против защото Русия не е посочена като агресор. От "Възраждане" пък не подкрепят, защото според тях не е прието предложението им България да бъде посредник между Русия и Украйна.

Коментар за заседанието на КСНС не дойде само от ГЕРБ. От думите на другите участници в Съвета стана ясно, че позицията е подкрепена от "Прогресивна България" и партията на Борисов, но той напусна сградата на президентството мълчаливо докато премиера Радев говореше пред медиите. От ДПС, ДБ и ПП бяха единодушни, че Русия трябва да бъде посочена като стояща зад атаката срещу двата търговски кораба, а от "Възраждане" настояват страната ни да спре да подкрепя санкциите срещу Русия.

От "Демократична България" обясниха защо не са подкрепили позицията на КСНС.

Ивайло Мирчев, ДБ: "Не, не я подкрепихме, тъй като нашите две предложения не бяха подкрепени. Първото предложение да бъде изпратена нота до Русия за нарушаване на морското право и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия повече атаки към търговски кораби в изключителната икономическа зона на България да не се случват, само ние ПП и ДПС го подкрепихме. Не си спомням на масата хора, които да имат съмнения, че Русия стои зад тази атака."

От "Продължаваме Промяната" допълниха аргументите.

Николай Денков, ПП: "Няма логика Украйна да стреля по собствените си кораби, с които превозва зърно. Това, около което се обединихме е, че трябва да бъде завършено разследването. Няма логика някой да стреля по собствените кораби. Това е причината, поради която няма как да подкрепим този подход, при който проблема се прехвърля от болната глава на здравата."

Според ДПС няма проблем директно да се посочи кой стои за атаките срещу двата търговски кораба.

Станислав Анастасов, ДПС: "Спокойно мога да ви кажа темата около която няма консенсус е кой е агресора, а той е пределно ясен, правителството има достатъчно информация, но това трябва да го каже да го направят те. На България като достоен член на НАТО и ЕС и отива да заяви и да излезе и открито да посочи кой е причинил този инцидент с двата дрона. Да, разбрахме, ние от ДПС никога няма да позволим България да се отклони от ЕС и НАТО."

"Възраждане" напуснаха заседанието преди неговия край със заявката, че не подкрепят общата позиция, но с противоположни мотиви.

Костадин Костадинов, "Възраждане": "Позицията ни не среща подкрепа. В документа, който беше предложен беше заявено, че България трябва да участва активно в процеса за постигане на мир, как? Как? След като България приложи в законодателството си и предстои да бъде гласувано на второ четене, специална промяна в Наказателния кодекс, с която криминализира дори търговските отношения с Русия. На този мой въпрос отговор нямаше."

снимки: БТА

От "Възраждане" настояват още България да бъде посредник между Украйна и Русия.

Вижте още в прякото включване и репортажа на Иво Никодимов

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