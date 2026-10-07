"Възраждане" след КСНС: България трябва да бъде посредник, а не страна в конфликта в Украйна

"Възраждане" настоява България да бъде посредник в конфликта между Русия и Украйна, а не да участва в политики, които според партията подстрекават военните действия. Това заяви лидерът на партията след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.

По думите му на заседанието не е било постигнато общо решение по предложеното становище на президентската институция. Костадин Костадинов заяви, че в него се говори за последиците от ситуацията, но не и за причините, довели до свикването на КСНС.

"Решение очевидно няма да бъде взето. Имаше, разбира се, предложение за становище и предложение от страна на президентската институция, което аз няма как да подкрепя, защото в него има много неща, които будят повече въпроси, отколкото отговори. В цялото становище на госпожа Йотова, което беше предложено за обсъждане и около което поне към настоящия момент не стигнахме до общо решение, се говори за последиците, но не се говори за причините за този момент, към който се свика Консултативният съвет."

"Възраждане" не е подкрепила предложението България да участва активно в процеса за постигане на мир. Костадинов е поставил въпроса как страната може да изпълни тази роля, след като подкрепя санкции срещу Русия и изнася оръжие.

Според него България трябва да предложи да бъде посредник между Русия и Украйна.

"Когато поисках България да бъде посредник, аз казах, че мога да направя компромис, но при едно условие: България да бъде посредник в този конфликт. Нещо, за което ние от "Възраждане" настояваме от 2022 г. България е най-близката черноморска държава, която би могла да разговаря едновременно и с Украйна, и с Русия, защото сме близки по език, по култура, по религия, по история. Това не беше въобще и коментирано. Когато България не е в ролята на посредник, а в ролята на подстрекател."

Той определи като "лицемерие" говоренето за мир, докато България продължава да изнася оръжие за Украйна.