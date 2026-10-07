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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Ивайло Мирчев след КСНС: Има достатъчно индикации за руска намеса за атаката с дронове в Черно море

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Снимка: БТА
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Не подкрепихме декларацията на КСНС заради неприети наши предложения. Това коментира депутатът от „Демократична България“ Ивайло Мирчев след заседанието на КСНС.

„Не я подкрепихме, тъй като нашите предложения не бяха приети. Първото предложение да бъде изпратена нота до Русия за нарушаване на морското право и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия повече подобни атаки към търговски кораби в изключителната икономическа зона на България да не се случват. Това беше категорично неподкрепено от останалите, подкрепихме го само ние, „Продължаваме промяната“ и ДПС“, заяви Мирчев.

Следващото предложение на "Демократична България" е било КСНС да призове незабавно и да се препотвърди позицията на 51 страни, включително на България, включително на Европейския Съюз в ООН, за незабавно спиране на огъня от двете страни и започване на мирни преговори.

"Това, което стана категорично ясно от този КСНС, е, че има достатъчно индикации за ясна руска на меса в потапянето на единия кораб и ударът върху другия кораб. "Не си спомням на масата хора, които да имаха съмнение, че Русия стои зад тази атака", добави Мирчев.

#атаката с дронове срещу кораби в Черно море #Ивайло Мирчев  #КСНС

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