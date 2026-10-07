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Марко Рубио в Атина: Енергетиката и ролята на Гърция за стабилността в региона бяха обсъдени с премиера Мицотакис

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Енергетиката и ролята на Гърция за стабилността в региона бяха сред основните теми на срещата между премиера Кириакос Мицотакис и американския държавен секретар Марко Рубио в Атина. Двете страни проведоха пореден стратегически диалог и подписаха няколко меморандума, включително за удължаване с пет години на сътрудничеството при борбата с нелегалния трафик на старини.

Визитата на Рубио беше осъществена и в контекста на подготовка за предстоящо посещение на американския президент в Гърция.

В Атина държавният секретар Марко Рубио обяви нов двустранен меморандум за споделяне на информация за борба с тероризма. Подписано беше и разбирателство за сътрудничество на гръцката армия с Националната гвардия на щата Флорида.

Според Рубио Иран е загубил контрола си над Ормузкия проток. В реч на хълма Пникс срещу Акропола, Рубио отправи предупреждение срещу упадъка на Запада.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Намираме се на кръстопът. Следващото десетилетие и решенията, които ще вземем, ще напишат историята на следващия век. Курсът, който поемем, ще определи дали Западът ще запази мястото си начело на света или ще се примири с бъдеще на атрофия, подчиненост и упадък. Трябва да изберем дали да действаме сега или да загубим избора да действаме изобщо."

С трансадриатическия газопровод, интерконектора с България и инфраструктурата на пристанище Александуполис за прием на американски втечнен природен газ, Гърция е част от коридора към България, Румъния, Молдова, Украйна, Унгария и Словакия.

Марко Рубио даде висока оценка за работата на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, като подчерта ролята ѝ за прокарването на дневния ред на администрацията на президента Доналд Тръмп в Гърция и в Европа. Кимбърли Гилфойл е бивша телевизионна водеща и бивша годеница на най-големия син на американския президент.

снимки: БТА

Американската преса говори за нейни контакти с гръцки бизнесмени и присъствие на гръцки лобист на някои от дипломатическите ѝ срещи. Освен това на вечеря в Атина през март, тя е заявила, че Вашингтон може да повлияе на падането на правителства, включително гръцкото, като е дала за пример Румъния. Гилфойл оспорва начина, по който е представен разговора.

#Марко Рубио # Кириакос Мицотакис #Атина

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