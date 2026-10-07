Посланикът на Израел у нас: Да не позволяваме пренаписване на 7 октомври

С церемония третата годишнина от събитията на 7 октомври беше отбелязана и от израелското посолство у нас.
Израелският посланик Йоси Леви Сфари отправи послание да помним жертвите, да казваме истината, да отхвърляме омразата и да не позволяваме 7 октомври да бъде пренаписан.
Кулминацията беше разказ за 22-годишната Амит, която загива след като оказва първа помощ в един от кибуците, в които терористите нахлуха.
Н.Пр. Йоси Леви Сфари, посланик на Израел в България: "Тук в България не се почуствахме сами. Още от първия ден усетихме солидарността на българския народ. Всяко българско правителство застана твърдо на страната на Израел. 7 октомври не приключи на 7 октомври – джихадистката идеология не изчезна и ще продължава да застрашава нашите общества."
Христо Дикански, заместник-министър на външните работи: "Нашата позиция е ясна - сигурността на Израел и правото му да защитава своите граждани трябва да бъдат гарантирани в съответствие с международното право. Едновременно с това защитата на цивилното население и спазването на международното хуманитарно право са задължение на всички страни, при всички обстоятелства."