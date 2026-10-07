Посланикът на Израел у нас: Да не позволяваме пренаписване на 7 октомври

С церемония третата годишнина от събитията на 7 октомври беше отбелязана и от израелското посолство у нас.

Израелският посланик Йоси Леви Сфари отправи послание да помним жертвите, да казваме истината, да отхвърляме омразата и да не позволяваме 7 октомври да бъде пренаписан.

Кулминацията беше разказ за 22-годишната Амит, която загива след като оказва първа помощ в един от кибуците, в които терористите нахлуха.