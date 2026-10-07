БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Локализираха пожара край селата Изворище, Брястовец и...
Чете се за: 00:57 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на...
Чете се за: 05:25 мин.
Румен Радев за атаката в Черно море: Липсват...
Чете се за: 02:50 мин.
Голям пожар избухна във вилната зона край Изворище (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Военнослужещи направиха оглед на кораба...
Чете се за: 04:52 мин.
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба,...
Чете се за: 00:35 мин.
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия,...
Чете се за: 05:15 мин.
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Посланикът на Израел у нас: Да не позволяваме пренаписване на 7 октомври

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С церемония третата годишнина от събитията на 7 октомври беше отбелязана и от израелското посолство у нас.

Израелският посланик Йоси Леви Сфари отправи послание да помним жертвите, да казваме истината, да отхвърляме омразата и да не позволяваме 7 октомври да бъде пренаписан.

Кулминацията беше разказ за 22-годишната Амит, която загива след като оказва първа помощ в един от кибуците, в които терористите нахлуха.

Н.Пр. Йоси Леви Сфари, посланик на Израел в България: "Тук в България не се почуствахме сами. Още от първия ден усетихме солидарността на българския народ. Всяко българско правителство застана твърдо на страната на Израел. 7 октомври не приключи на 7 октомври – джихадистката идеология не изчезна и ще продължава да застрашава нашите общества."

Христо Дикански, заместник-министър на външните работи: "Нашата позиция е ясна - сигурността на Израел и правото му да защитава своите граждани трябва да бъдат гарантирани в съответствие с международното право. Едновременно с това защитата на цивилното население и спазването на международното хуманитарно право са задължение на всички страни, при всички обстоятелства."

#годишнина от атаките на Хамас #Йоси Леви Сфари #израелски посланик

Последвайте ни

ТОП 24

До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
1
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
2
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през...
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
3
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
4
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в съвременна Франция?
5
Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в...
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в аптеки
6
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
4
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
5
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Близък изток

„Ейбрахам Линкълн“ отново у дома: Самолетоносачът се завърна след 10 месеца в морето
„Ейбрахам Линкълн“ отново у дома: Самолетоносачът се завърна след 10 месеца в морето
Хутите подновиха атаките срещу Рияд Хутите подновиха атаките срещу Рияд
Чете се за: 00:32 мин.
Мирослав Зафиров 3 години след атаката на Хамас: Регионът е в перманентна нестабилност Мирослав Зафиров 3 години след атаката на Хамас: Регионът е в перманентна нестабилност
Чете се за: 06:55 мин.
Годишнина без заложници: Израел почете паметта на жертвите на атаката на Хамас Годишнина без заложници: Израел почете паметта на жертвите на атаката на Хамас
Чете се за: 05:25 мин.
Годишнина от атаката на Хамас: Израел отбелязва паметта на жертвите Годишнина от атаката на Хамас: Израел отбелязва паметта на жертвите
Чете се за: 00:52 мин.
Конфликтът в Йемен ескалира: Нови удари на хутите и срещу Саудитска Арабия Конфликтът в Йемен ескалира: Нови удари на хутите и срещу Саудитска Арабия
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер „Кугър“
ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер...
Чете се за: 05:25 мин.
Общество
Локализираха пожара край селата Изворище, Брястовец и Драганово в Бургаско Локализираха пожара край селата Изворище, Брястовец и Драганово в Бургаско
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл" Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална визита в София Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална визита в София
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Зеленски: Затворете Русия, не им пълнете джобовете, просто наложете...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Със 139 км/ч - четири жертви след челен сблъсък край Плевен
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Промени в Закона за потребителския кредит - затягат контрола при...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ