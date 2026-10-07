Взаимни обвинения на политиците във Франция заради ученическите протести

Френската полиция спира употребата на шокови гранати срещу ученици - решението идва след серията от случаи на пострадали младежи по време на продължаващите трета седмица протести. Заради част от инцидентите - някои от тях шокиращи, вътрешното министерство започна разследване.

Късно вчера френският президент Еманюел Макрон се срещна с ключови министри, за да обсъдят кризата с протестите. В обръщение тази нощ премиерът Льокорню.

Не стихват и взаимните обвинения между представители на политическия спектър, че се опитват да "яхнат" протестите и че вече не става дума за образование, а за трупане на дивиденти преди президентските избори.

Поне 500 училища и днес останаха затворени. Ученици, преподаватели, родители отново са по улиците на Франция. Решението за временно спиране на употребата на шокови гранати идва на фона на 18 вътрешни разследвания за прекомерна употреба на сила от страна на органите на реда - сред тях за момче, загубило ръката си заради граната, друго, което твърди, че е давено в река по време на арест и момиче, при което има съмнения за сексуално насилие от страна на полицай.

Френският премиер Льокорню отрече полицията да е инструктирана да потуши протестите със сила.

Себастиен Льокорню, премиер на Франция: "Това, че има умишлена употреба на сила, са лъжи на "Непокорна Франция". И още една лъжа, дори по-сериозна - че полицията и жандармерията са расисти. Ситуацията е достатъчно сериозна и без намесата на група страхливи политици, които подклаждат огъня и провокират насилие, за да получат политическа изгода."

7 месеца преди президентските избори, лидерът на крайнолявата "Непокорна Франция" и техен кандидат-президент - Жан-Люк Меланшон е втори в проучванията след Марин льо Пен. Представители на "Непокорна Франция", включително Меланшон се включиха в протестите.

Кметът на парижкото предградие Сен-Дени и член на крайната левица Бали Багайоко беше обгазен.

Матилд Пано, депутат от "Непокорна Франция": "Полицията изпълнява вашите заповеди, а вие сте им разрешили да действат с цялата сила, която имат. Политическите искания предполагат политически отговор, не полицейски."

От крайнодесния "Национален сбор" също обвиниха правителството.

Себастиен Шеню, депутат от "Национален сбор": Правителството се оказа напълно неподготвено - като заек пред фаровете на автомобил. Носите огромна отговорност за случилото се, а провалът ви е факт. В образованието, в сферата на сигурността, миграцията, икономиката."

Снимки: БТА

За протести в образователния сектор заговориха и в други части на Европа. В Белгия вече дни наред също има демонстрации, в Лиеж се стигна и до сблъсъци. В Португалия и Испания учители заплашиха със стачни действия. Исканията навсякъде са сходни - повече пари за образование, по-добра материална база и по-малки класове.