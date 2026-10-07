СЗО иска информация от Москва за смъртта на 28 -годишна лаборантка в Сибир

Световната здравна организация е поискала от Русия допълнителна информация за причините за смъртта на 28 -годишна лаборантка в институт за изучаване на чумата в Сибир.

Москва съобщава за пневмония с неясен произход, но изключи риск от епидемия в Иркутска област.

Руските здравни власти са карантинирали първоначално около 200 души, но 90 процента от тях са били освободени след близо 5 хиляди теста, които не са открили опасен патоген.

Москва увери, че е споделила информацията коректно и обвини медиите в разпространение на фалшиви новини.

Снимки:БТА

Западни издания съобщават за втори смъртен случай и то от чума в Сибир, като се позовават на неназовани руски медии. Проверка на Ройтерс не е открила подобни публикации в руското медийно пространство с изключения на отделни необосновани твърдения в социалните мрежи.