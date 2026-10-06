Доналд Тръмп предложи помощ на Русия за справяне със случаи на чума

Американският президент Доналд Тръмп обеща помощ на Русия след предполагаем случай на чума.

Руските власти заявиха, че "ситуацията е под контрол" и при аутопсията не са открити следи от болестта.

Около 200 души в Иркутск са под медицинско наблюдение след смъртта на 29-годишна лаборантка от бактеорологичен институт в Сибир. Предполага се, че тя се е заразила с белодробна чума при счупване на епруветка.

Това е по-рядка, но е най-тежката форма на заболяването. Инкубационният период е сравнително кратък. Първите симптоми се проявяват до 24 часа.





