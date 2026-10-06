БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Доналд Тръмп предложи помощ на Русия за справяне със случаи на чума

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

От Москва твърдят, че "ситуацията е под контрол"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп обеща помощ на Русия след предполагаем случай на чума.

Руските власти заявиха, че "ситуацията е под контрол" и при аутопсията не са открити следи от болестта.

Около 200 души в Иркутск са под медицинско наблюдение след смъртта на 29-годишна лаборантка от бактеорологичен институт в Сибир. Предполага се, че тя се е заразила с белодробна чума при счупване на епруветка.

Това е по-рядка, но е най-тежката форма на заболяването. Инкубационният период е сравнително кратък. Първите симптоми се проявяват до 24 часа.



#Доналд Тръмп #предложение

Последвайте ни

ТОП 24

Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
1
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от посрещането на тленните останки на цар Самуил
2
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от...
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, пациенти са били върнати и чакат извън сградата (СНИМКИ)
3
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив,...
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини, училища и институции (СНИМКИ)
4
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини,...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
5
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното пространство на БНТ за голямото завръщане на цар Самуил
6
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното пространство на...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: САЩ и Канада

Американският първи дипломат на европейска обиколка
Американският първи дипломат на европейска обиколка
Нова структура за изкуствен интелект в САЩ ще гарантира лидерството на Вашингтон Нова структура за изкуствен интелект в САЩ ще гарантира лидерството на Вашингтон
Чете се за: 01:07 мин.
След опита за атентат: САЩ изтеглиха бомбардировачите си от „Феърфорд“ След опита за атентат: САЩ изтеглиха бомбардировачите си от „Феърфорд“
Чете се за: 00:45 мин.
"Чадъри" от тръби и найлони спасяват коралите от прегряване "Чадъри" от тръби и найлони спасяват коралите от прегряване
Чете се за: 03:05 мин.
Сюзън Сарандън - актрисата отвъд холивудските правила, навършва 80 години Сюзън Сарандън - актрисата отвъд холивудските правила, навършва 80 години
Чете се за: 12:12 мин.
Балонена фиеста в САЩ (СНИМКИ И ВИДЕО) Балонена фиеста в САЩ (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Хиляди фенове гледаха завръщането на „Под прикритие“: Емоции и аплодисменти след прожекцията
Хиляди фенове гледаха завръщането на „Под прикритие“:...
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Милена Милотинова: БНТ ще продължава да бъде най-големият продуцент на телевизионни филми и сериали Милена Милотинова: БНТ ще продължава да бъде най-големият продуцент на телевизионни филми и сериали
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Прокуратурата с подробности за акцията в пловдивската болница "Св. Георги" Прокуратурата с подробности за акцията в пловдивската болница "Св. Георги"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Продължава борбата с пожара в Ивайловградско, засегнати са над 3000 декара Продължава борбата с пожара в Ивайловградско, засегнати са над 3000 декара
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Продължава делото срещу мъчителите на животни
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Шестима загинали и над 60 ранени в Харков след поредна руска атака
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Франция в очакване на още ученически протести, 15-годишен загуби...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
"Тренд": Сигурен балотаж на вота, Йотова - Вълчев с...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ