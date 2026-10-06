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Шестима загинали и над 60 ранени в Харков след поредна руска атака

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Медии в Киев съобщават за масирана украинска атака срещу петролно депо край Москва

Шестима загинали и над 60 ранени в Харков след поредна руска атака
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Шест души са загинали при руска атака срещу украинския град Харков. Ранените са над 60, включително и три деца.

Местните власти съобщават за десетки повредени сгради. Разрушена е шивашка фабрика. От управата съобщиха, че там са произвеждали дамско облекло.

Медии в Киев съобщават за масирана украинска атака с дронове срещу петролно депо край Москва. На фона на размяната на удари, украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната "скоро ще бъдат възобновени".

#над 60 ранени #шестима загинали #Харков #атаки #Украйна

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