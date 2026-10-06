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Слънчево и топло време до петък

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Във вторник минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана – до минус 2°, по Черноморието – до 12°-13°, за София – около 1°. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София – около 23°.

По Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Сутринта ще духа слаб западен вятър, а в следобедните часове – умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части – умерен от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 10°.

В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, по-добре изразен в източната половина от страната.

Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието до 12°, максималните – между 23° и 28°.

В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е южен, до умерен в Източна България, температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24° - 29°.

В ще бъде предимно облачно, на много места ще има валежи от дъжд, първо в северозападната половина от страната, а след това и на югоизток. Дневните температури ще се понижат значително.

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