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Никушор Дан номинира Лука Никулеску за премиер на Румъния

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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нова номинация премиер румъния опит излизане кризата
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След като Румъния няма редовно правителство вече над 150 дни, днес президентът Никушор Дан направи четвърта поредна номинация за премиер.

След консултации с парламентарно представените партии, този път изборът падна върху Лука Никулеску. Никулеску е дългогодишен посланик във Франция, а понастоящем отговаря за преговорите за членство на Румъния в ОИСР.

Никулеску има десет дена, за да направи предложение за състав на правителството се и да се опита да събере парламентарно мнозинство, което да го подкрепи.

Днес, по време на консултациите на партиите при президента, председателят на партията на унгарското малцинство, Келемен Хунор, не беше особено оптимистичен за това, че с днешната номинация ще бъде преодоляна политическата криза. Според Хунор президентът ще трябва да направи най-малко още една номинации, за да бъде постигната успешна правителствена формула.

По време на консултациите лидерът на Социалдемократическата партия настоя мандатът да бъде даден на самия него, а след номинацията на Никулеску изрази недоволство. От Съюза "Спасете Румъния" настояваха по време на консултациите президентът да свика предсрочни избори. Същото е мнението и на
крайнодесния Алианс за обединение на румънците. Никушор Дан обаче засега отхвърля подобна идея и при неуспех на тази номинация най-вероятно ще продължи следващата седмица.

#румъния #номинация за премиер

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