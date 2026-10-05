БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
17
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
„Под прикритие“ се завръща след 10 години:...
Чете се за: 05:42 мин.
Часове до голямото завръщане: „Под прикритие“...
Чете се за: 01:05 мин.
Константин Папазов е новият президент на Българската...
Чете се за: 03:37 мин.
"Мяра": 46,9% подкрепа за двойката Йотова -...
Чете се за: 01:07 мин.
Безкрайните ремонти и аварии на "Топлофикация...
Чете се за: 04:27 мин.
Отново с час назад: На 25 октомври се връщаме към...
Чете се за: 00:22 мин.
Заради фиктивни хоспитализации и източване на НЗОК:...
Чете се за: 00:25 мин.
Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка
Чете се за: 01:52 мин.
Министър Катя Ивкова: Назалните противогрипни ваксини за...
Чете се за: 03:07 мин.
В насрещното на АМ "Европа" – шофьор...
Чете се за: 01:02 мин.
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите...
Чете се за: 02:22 мин.
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски...
Чете се за: 04:25 мин.
Голямото завръщане на "Под прикритие" –...
Чете се за: 06:52 мин.
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в...
Чете се за: 03:47 мин.
"Алфа Рисърч": Очакваната избирателна активност...
Чете се за: 03:55 мин.
Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни...
Чете се за: 03:17 мин.
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Физика на тъгата" в Народния театър: Книгата на Георги Господинов оживява на сцената

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази

"Физика на тъгата" е вторият спектакъл на словенският режисьор Йерней Лоренци в Народния театър

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За срещата между литературата и сцената, паметта и историите, които носим със себе си: такава беше дискусията в Народния театър ден преди премиерата на "Физика на тъгата". Дискусия между Георги Господинов, режисьорът Йерней Лоренци и почитателите.

"Физика на тъгата" е вторият спектакъл на словенският режисьор Йерней Лоренци в Народния театър. Заедно с драматурга Дино Пешут той превръща романа на Георги Господинов в сценичен разказ за тъгата, паметта и способността ни да чувстваме болката на другия като своя. В центъра е човекът, който се опитва да събере миналото, настоящето и бъдещето в един общ разказ. И ... митът за Минотавъра.

Георги Господинов, писател: "Когато се видяхме, аз бях сигурен, че това е мой брат по чувствителност, мой брат по тъга. Този спектакъл е наистина направен, произведен от "Аз сме", той не е от един човек."

Йерней Лоренци, режисьор: "Този Минотавър някак влезе директно в мен тук и тук. Митът по принцип е свята история. История, която има в себе си някакъв символ, някакъв архиетип, разкрива нещо, което въздейства върху повече хора и върху обществото."

Стефан Германов, актьор: "И тъга и радост, че може да има такъв спектакъл, такъв режисьор и такива артисти."

Тина Философова: "И книгата, и режисьорът, и авторът са достатъчно така внасят особен респект.... човек трябва да дойде отворен при такива хора и да се изненада."

#"Физика на тъгата" #народен театър "Иван Вазов" #премиера

Последвайте ни

ТОП 24

Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
1
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана извън първите две места в групата
2
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана...
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от посрещането на тленните останки на цар Самуил
3
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от...
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, пациенти са били върнати и чакат извън сградата (СНИМКИ)
4
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив,...
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини, училища и институции (СНИМКИ)
5
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини,...
„Под прикритие 6“: Днес е първата предпремиера на новия сезон
6
„Под прикритие 6“: Днес е първата предпремиера на новия...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Общество

БАБХ проверява картофите в големите търговски вериги
БАБХ проверява картофите в големите търговски вериги
100 години от рождението на Георги Георгиев-Гец: Изложба разказва за живота и ролите му 100 години от рождението на Георги Георгиев-Гец: Изложба разказва за живота и ролите му
Чете се за: 01:00 мин.
Започна безплатната имунизация срещу грип за деца - за личните лекари са осигурени 47 504 дози назални ваксини Започна безплатната имунизация срещу грип за деца - за личните лекари са осигурени 47 504 дози назални ваксини
Чете се за: 03:02 мин.
"Под прикритие 6" на големия екран в Зала 1 на НДК: Съзвездие от актьори на червения килим (ГАЛЕРИЯ) "Под прикритие 6" на големия екран в Зала 1 на НДК: Съзвездие от актьори на червения килим (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:30 мин.
"10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6" "10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6"
Чете се за: 02:30 мин.
„Под прикритие“ се завръща след 10 години: Предпремиерата на шестия сезон „Под прикритие“ се завръща след 10 години: Предпремиерата на шестия сезон
Чете се за: 05:42 мин.

Водещи новини

„Под прикритие“ се завръща след 10 години: Предпремиерата на шестия сезон
„Под прикритие“ се завръща след 10 години:...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
"10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6" "10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6"
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Милена Милотинова: БНТ ще продължава да бъде най-големият продуцент на телевизионни филми и сериали Милена Милотинова: БНТ ще продължава да бъде най-големият продуцент на телевизионни филми и сериали
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
"Под прикритие 6" на големия екран в Зала 1 на НДК: Съзвездие от актьори на червения килим (ГАЛЕРИЯ) "Под прикритие 6" на големия екран в Зала 1 на НДК: Съзвездие от актьори на червения килим (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Нобеловата награда за медицина: Лауреатите са поставили началото на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Залози на „черно тото“ ли са мотивът за убийството на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Съмнения за чума в Русия? ЕС и САЩ внимателно следят ситуацията
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Инцидент с кораб край Черно море, двама души загинаха след удар с дрон
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ