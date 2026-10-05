"Физика на тъгата" в Народния театър: Книгата на Георги Господинов оживява на сцената

За срещата между литературата и сцената, паметта и историите, които носим със себе си: такава беше дискусията в Народния театър ден преди премиерата на "Физика на тъгата". Дискусия между Георги Господинов, режисьорът Йерней Лоренци и почитателите.



"Физика на тъгата" е вторият спектакъл на словенският режисьор Йерней Лоренци в Народния театър. Заедно с драматурга Дино Пешут той превръща романа на Георги Господинов в сценичен разказ за тъгата, паметта и способността ни да чувстваме болката на другия като своя. В центъра е човекът, който се опитва да събере миналото, настоящето и бъдещето в един общ разказ. И ... митът за Минотавъра.

Георги Господинов, писател: "Когато се видяхме, аз бях сигурен, че това е мой брат по чувствителност, мой брат по тъга. Този спектакъл е наистина направен, произведен от "Аз сме", той не е от един човек."

Йерней Лоренци, режисьор: "Този Минотавър някак влезе директно в мен тук и тук. Митът по принцип е свята история. История, която има в себе си някакъв символ, някакъв архиетип, разкрива нещо, което въздейства върху повече хора и върху обществото."

Стефан Германов, актьор: "И тъга и радост, че може да има такъв спектакъл, такъв режисьор и такива артисти."

Тина Философова: "И книгата, и режисьорът, и авторът са достатъчно така внасят особен респект.... човек трябва да дойде отворен при такива хора и да се изненада."