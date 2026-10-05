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Спортни новини 05.10.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
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20:50, 05.10.2026
Спорт
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20:38, 05.10.2026
Започна безплатната имунизация срещу грип за деца - за личните...
20:21, 05.10.2026
Орлин Атанасов: Надявам се през следващите месеци пред баскетбола...
20:10, 05.10.2026
"10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да...
20:01, 05.10.2026
„Под прикритие“ се завръща след 10 години:...
18:55, 05.10.2026
Служители от ИАРА на протест - опасяват се от възможни съкращения
18:40, 05.10.2026
Жилищната криза в Испания прерасна в политическа – премиерът...
18:23, 05.10.2026
Съмнения за чума в Русия? ЕС и САЩ внимателно следят ситуацията
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#спортни новини
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