Започна безплатната имунизация срещу грип за деца - за личните лекари са осигурени 47 504 дози назални ваксини

75 000 дози противогрипни назални ваксини за деца са доставени у нас. За аптечната мрежа са осигурени около 27 хиляди дози. Проверка на "По света и у нас" в София показа, че количествата се изчерпват бързо. 47 504 дози назални ваксини отиват при личните лекари. Те ще ваксинират безплатно деца от 2 до 7 години по националната програма. Приоритетно ще се ваксинират децата с хронични заболявания. Заради производствени проблеми доставката и на инспекционните ваксини за деца и възрастни ще се забави. Очаква се те да пристигнат у нас до края на месеца.

Доктор Гочева е поръчала 150 дози назална противогрипна ваксина по Националната програма още през август.

Д-р Захаринка Гочева, общопрактикуващ лекар: „Просто тези, които са желаещи, ще стигнат. По принцип имам 5 хиляди пациенти. Голяма част от тях са над 7-годишна възраст. Така че ще ни бъдат достатъчни. Поръчала съм и 100 инжекционни ваксини.“

Назалните ваксини се поставят на деца над 2-годишна възраст.

Д-р Захаринка Гочева, общопрактикуващ лекар: „Когато за първи път се слага на детето, трябва да са два приема през 30 дни. Не може да е само един прием. Тоест може, но не е сигурно, че ще има желания ефект.“

Албена Мишева ваксинира сина си срещу грип от 2 години. Той е първият пациент на доктор Гочева, който получи безплатна назална ваксина.

Албена Мишева: „Миналата година доста вложихме във ваксини. Поне за него ще бъде безплатна. След месец и ние ще се ваксинираме с инжекционните и така. Смятам, че ваксините са единствената превенция срещу заболяванията.“ Д-р Захаринка Гочева, общопрактикуващ лекар: „Искрено се надявам тези грипове, които са най-често водещите до хоспитализация, да намалеят значително.“

Доставката на инжекционни ваксини за деца, възрастни и за свободния пазар ще се забави, предупредиха от Министерството на здравеопазването.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „По-късно е бил определен щамът тази година. Поради което производителите са били в невъзможност по-рано и всъщност навреме да разработят и да доставят ваксините. И това е проблем за цялото Северно полукълбо, за съжаление.“

Очаква се инжекционните ваксини да бъдат доставени у нас до края на октомври.

По темата работиха Альоша Шаламанов, Давид Сукнаров.