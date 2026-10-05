Орлин Атанасов: Надявам се през следващите месеци пред баскетбола да има време, което да е позитивно

Останалият втори в гласуването за нов президент на БФ Баскетбол (БФБаскетбол) Орлин Атанасов заяви, че заедно с избрания на поста Константин Папазов са си дали едномесечен срок, за да преценят дали е възможно да си сътрудничат.

"Искам да поздравя г-н Папазов. Какво ще предостави бъдещето пред нас, не можем да знаем в момента. Дадохме си заедно с него един месец срок, след като той ме покани за член на Управителния съвет. Както знаете, при нас няма скрито покрито. Доволен съм, че той оцени нашето представяне", коментира Атанасов.

"Дадохме си срок от един месец, от ангажимент към клубовете от Българската баскетболна лига, да видим дали може да направим нещо градивно в полза на всички тези клубове. Знаете голяма част от тях бяха заличени и до колкото знам има 13 подадени жалби, които е възможно да бъдат пренасочени към съда, което не зависи от нас. Зависи от клубовете, на които е отнето правото на глас", добави той.

"Мисля, че и г-н Папазов, и хората, които подкрепиха, които са от много дълго време в баскетбола, го дължат не на мен, а на клубовете, които се развиваха през тези 5-6-7 години. От уважение към тях приех да съм член на Управителния съвет още един месец и да видим какво доверие ще можем да изградим с него в името на българския баскетбол", каза още Орлин Атанасов.

"Поздравявам и всички мои колеги, с които постигнахме този резултат. Беше неочакван за доста хора, но за мен беше очакван, защото знам какво сме работили и как сме работили през тези години. Надявам се през следващите месеци пред баскетбола да има време, което да е интересно и позитивно", продължи Атанасов.

"Към момента, спрямо Отчетното събрание през май месец, делегатските гласове са редуцирани с повече от 22% - от 205 до 160 и няколко, което е тежка аномалия. Точно проявлението на тази аномалия са внесените от клубовете жалби, които не са внесени и организирани от мен, а са внесени от 13 клуба, доколкото аз знам. Реални членове на федерацията, плащащи членски внос и недопуснати тук, дори като наблюдатели. Не мога аз да гарантирам какво ще направят те и какво ще се случи. Затова си даваме и този месец. Тези 30 дни ще бъдат много показателни за българския баскетбол", обясни Атанасов.

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