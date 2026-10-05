Служители от ИАРА на протест - опасяват се от възможни съкращения

Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Бургас излязоха на протест срещу намерението агенцията да бъде слята с Изпълнителната агенция по горите. Протестиращите се събраха пред сградата на Областната администрация в Бургас.

От синдикалната организация на работещите в агенцията заявиха, че ИАРА и Агенцията по горите имат различни функции и работят по различно законодателство.

Анелия Иванова, председател на Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“: „Към този момент няма разписана черно на бяло стратегия как ще се случи това обединение. Нямаме числа, на базата на които ние да преценим, че действително тази административна реформа ще направи икономия за бюджета на България.“

В ИАРА работят малко над 200 души. Служителите се опасяват от промени в контрола върху риболова в Черно море и вътрешните водоеми, както и от възможни съкращения.

Михаил Златев, служител ИАРА: „Сливат се двете агенции директно и оттам нататък се формира една нова. На кого ще бъде предложена работа в новата агенция, все още не е ясно. Нито пък знаят изпълнителните директори.“

Недоволството е насочено и към земеделския министър Пламен Абровски, като синдикатът вече поиска оставката му с отворено писмо.