Часове до голямото завръщане: „Под прикритие“ на червения килим

Остават само часове до първата предпремиерна прожекция на шестия сезон на „Под прикритие“.

Тази вечер Зала 1 на НДК ще посрещне актьорите, създателите и феновете на най-популярната българска криминална поредица. Червеният килим ще даде началото на голямото завръщане на сериала – 10 години след последния епизод.

Първата предпремиера е тази вечер от 19.30 часа. Заради огромния интерес към новия сезон е организирана и втора прожекция – на 6 октомври, от 20.00 часа, отново в Зала 1 на НДК, за която още може да намерите билети.

Първият епизод от шестия сезон на „Под прикритие“ ще бъде излъчен в ефира на БНТ 1 на 10 октомври от 22.00 часа.

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.