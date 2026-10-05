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Часове до голямото завръщане: „Под прикритие“ на червения килим

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Остават само часове до първата предпремиерна прожекция на шестия сезон на „Под прикритие“.

Тази вечер Зала 1 на НДК ще посрещне актьорите, създателите и феновете на най-популярната българска криминална поредица. Червеният килим ще даде началото на голямото завръщане на сериала – 10 години след последния епизод.

Първата предпремиера е тази вечер от 19.30 часа. Заради огромния интерес към новия сезон е организирана и втора прожекция – на 6 октомври, от 20.00 часа, отново в Зала 1 на НДК, за която още може да намерите билети.

Първият епизод от шестия сезон на „Под прикритие“ ще бъде излъчен в ефира на БНТ 1 на 10 октомври от 22.00 часа.

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.

#„Под прикритие“ #шести сезон #нов сезон #БНТ

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